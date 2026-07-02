«Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα»: Η συγκινητική ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τον θάνατο της συζύγου του Βάγιας

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη – Η οικογένεια είχε χάσει το 2021 και τη 37χρονη κόρη της, Νικολέτα