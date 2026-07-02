Αναστασιάδης για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: Τρομοκρατικό και άνανδρο χτύπημα, υπάρχει κάμερα στο δικό μου σπίτι
Αναστασιάδης για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: Τρομοκρατικό και άνανδρο χτύπημα, υπάρχει κάμερα στο δικό μου σπίτι
«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυμήθηκαν εμένα», δήλωσε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ για τις επιθέσεις σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη
Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, μίλησε εκ νέου σήμερα για τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε αυτά και το δικό του.
«Παλαιότερα, πριν 4-5 χρόνια είχα γίνει ξανά στόχος. Τώρα το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άνανδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Το χτύπημα στο δικό μου σπίτι ήταν το δεύτερο, γύρω στις 04:17 από όσα θυμάμαι. Και το τρίτο ήταν της κυρίας Νέστορα. Ξεκίνησαν από τον κύριο Ιωακείμοβιτς», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».
Και εξήγησε: «Λέω ότι στόχευαν σε δολοφονία, διότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας ήταν τέτοιος, ώστε, αν δεν προλάβαινε ένας ένοικος της οικοδομής να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα με εκείνα στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της».
«Στο δικό μου σπίτι υπάρχει κάμερα, το έχει πάρει ήδη η αντιτρομοκρατική. Υπάρχει υλικό που επεξεργάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως θυμήθηκαν εμένα που απέχω 3 χρόνια από την ενεργό πολιτική και πώς επιλέξανε τους στόχους», κατέληξε.
«Παλαιότερα, πριν 4-5 χρόνια είχα γίνει ξανά στόχος. Τώρα το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άνανδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Το χτύπημα στο δικό μου σπίτι ήταν το δεύτερο, γύρω στις 04:17 από όσα θυμάμαι. Και το τρίτο ήταν της κυρίας Νέστορα. Ξεκίνησαν από τον κύριο Ιωακείμοβιτς», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».
Και εξήγησε: «Λέω ότι στόχευαν σε δολοφονία, διότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας ήταν τέτοιος, ώστε, αν δεν προλάβαινε ένας ένοικος της οικοδομής να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα με εκείνα στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της».
«Στο δικό μου σπίτι υπάρχει κάμερα, το έχει πάρει ήδη η αντιτρομοκρατική. Υπάρχει υλικό που επεξεργάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως θυμήθηκαν εμένα που απέχω 3 χρόνια από την ενεργό πολιτική και πώς επιλέξανε τους στόχους», κατέληξε.
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