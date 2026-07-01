Ασλανίδης: Περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωή Κωνσταντοπούλου Δίκη για Τέμπη Παύλος Ασλανίδης

Ασλανίδης: Περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία

Ξέσπασε ο Παύλος Ασλανίδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε μεγάλη καθυστέρηση στην προσέλευσή της

Ασλανίδης: Περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία
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Ευθεία επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε ο Παύλος Ασλανίδης λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της προέδρου της Πλεύσης Ελυθερίας να τοποθετηθεί στη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «παρωδία».

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε την κυρία Κωνσαντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Τελικά έκανε δυόμισι ώρες για να ξεκινήσει το δικαστήριο», δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε:

«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Κάναμε 400 χιλιόμετρα, έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα και κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται τίποτα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία, έναν συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους».

«Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσιμους, στο τέλος δεν θα μείνει κανείς στην αίθουσα. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει», κατέληξε ο κ. Ασλανίδης.

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