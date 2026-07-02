Σκέρτσος: «Ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών»

Βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας για τη σιωπή της μετά την επίθεση





«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.











«Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό», σημειώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στη δημόσια πολιτική ρητορική καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην πολιτική βία.



Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας στρέφει τα πυρά του κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να την κατονομάζει. Όπως αναφέρει, πρόκειται για την πολιτική αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος που δεν είχε προχωρήσει ούτε σε μια τυπική δήλωση καταδίκης, 28 ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση.



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Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου



Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.



Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.



Η τραγική κατάληξη της δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος συνδέει ευθέως την τοξική πολιτική ρητορική με τα φαινόμενα τρομοκρατικής βίας, ενώ εξαπολύει βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη σιωπή της μετά την επίθεση.«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.Σύμφωνα με τον ίδιο, «όποιος έχει ονομάσει τη Νέα Δημοκρατία “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος».Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ακόμη ότι δεν αρκούν πλέον οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν, αλλά απαιτούνται δηλώσεις και, κυρίως, πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.«Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό», σημειώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στη δημόσια πολιτική ρητορική καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην πολιτική βία.Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας στρέφει τα πυρά του κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να την κατονομάζει. Όπως αναφέρει, πρόκειται για την πολιτική αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος που δεν είχε προχωρήσει ούτε σε μια τυπική δήλωση καταδίκης, 28 ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση.«Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης που ακολούθησε την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του Άκη ΣκέρτσουΝα το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.



Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.



Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 02.07.2026, 09:17