Κασσελάκης: Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας για μένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στέφανος Κασσελάκης Κίνημα Δημοκρατίας Εκλογές Βουλή

Κασσελάκης: Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας για μένα

Μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1 FM, ο πρόεδρος της παράταξης «Κίνημα Δημοκρατίας» ξεκαθάρισε ότι εφόσον αυτή είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, θα είναι απόλυτα κατανοητή

Κασσελάκης: Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας για μένα
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Το τέλος της πολιτικης του πορείας εφόσον το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1 FM, ο πρόεδρος της παράταξης «Κίνημα Δημοκρατίας» ξεκαθάρισε ότι  εφόσον αυτή είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, θα είναι απόλυτα κατανοητή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να εμπλακεί σε πολιτικά «μαγειρία» και ρουσφέτια, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη

«Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής, δεν με  αφορά αυτό το παλιοκομματικό, να κάνεις τα "μαγειρία", να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κλπ.».

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