Σδούκου για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τροφοδοτήσει συμβάντα λεκτικής βίας που οδηγεί σε κανονική
Σδούκου για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τροφοδοτήσει συμβάντα λεκτικής βίας που οδηγεί σε κανονική
Υποστήριξε ότι όσοι καταδικάζουν τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να συνοδεύουν την καταδίκη τους με αυτοκριτική και αλλαγή στάσης
Την άποψη ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη ρητορική τους, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος που μπορεί να οδηγήσει από τη λεκτική στη φυσική βία, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανέφερε, «θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουνε κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουνε επιτρέψει να υπάρχουνε και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουνε τροφοδοτήσει ίσως τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι καταδικάζουν τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να συνοδεύουν την καταδίκη τους με αυτοκριτική και αλλαγή στάσης.
«Εμείς λέμε ότι όταν καταδικάζεις κάτι θα πρέπει πρώτα να κάνεις μία γενναία αυτοκριτική. Θα πρέπει καταδίκη σου να την δείξεις με πράξεις και θα πρέπει να έχεις μία αλλαγή στάσης», σημείωσε.
Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «στο παρελθόν είχαμε στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον κύριο Κουφοντίνα στη φυλακή για να του πούνε τι κάνεις πώς είσαι να του χτυπήσουνε έτσι το χέρι στην πλάτη του και να του πουν θέλεις κάτι εμείς είμαστε εδώ».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της κάλεσε να μην ξεχαστεί γρήγορα το περιστατικό μετά τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων.
«Είναι θετικό πως όλα τα κόμματα έχουνε δείξει την καταδίκη σε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό και να κρατήσει αυτό καμιά δεκαριά μέρες και μετά να το ξεχάσουμε και ξαναγυρίσουμε πάλι σε κλίμα εχθροπάθειας, τοξικότητας και ακραίου λόγου», ανέφερε.
Αναφερόμενη στην ίδια την επίθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τη χαρακτήρισε συγκλονιστική, λέγοντας ότι στόχος έγιναν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ότι χάθηκε άδικα μία ανθρώπινη ζωή.
«Να το σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία στη δημοκρατία. Διότι αυτό που συνέβει χθες είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα τον εντοπισμό και την παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας: «Περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα αυτό το κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια να μην το δούμε να συνεχίζεται πάλι στην ίδια βάση. Αυτό το οποίο τροφοδότησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα, τέτοια περιστατικά βίας και τρομοκρατίας... τα εκτρέφουμε πολλές φορές αυτά τα σκηνικά».
Όπως ανέφερε, «θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουνε κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουνε επιτρέψει να υπάρχουνε και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουνε τροφοδοτήσει ίσως τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι καταδικάζουν τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να συνοδεύουν την καταδίκη τους με αυτοκριτική και αλλαγή στάσης.
«Εμείς λέμε ότι όταν καταδικάζεις κάτι θα πρέπει πρώτα να κάνεις μία γενναία αυτοκριτική. Θα πρέπει καταδίκη σου να την δείξεις με πράξεις και θα πρέπει να έχεις μία αλλαγή στάσης», σημείωσε.
Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «στο παρελθόν είχαμε στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον κύριο Κουφοντίνα στη φυλακή για να του πούνε τι κάνεις πώς είσαι να του χτυπήσουνε έτσι το χέρι στην πλάτη του και να του πουν θέλεις κάτι εμείς είμαστε εδώ».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της κάλεσε να μην ξεχαστεί γρήγορα το περιστατικό μετά τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων.
«Είναι θετικό πως όλα τα κόμματα έχουνε δείξει την καταδίκη σε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό και να κρατήσει αυτό καμιά δεκαριά μέρες και μετά να το ξεχάσουμε και ξαναγυρίσουμε πάλι σε κλίμα εχθροπάθειας, τοξικότητας και ακραίου λόγου», ανέφερε.
Αναφερόμενη στην ίδια την επίθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τη χαρακτήρισε συγκλονιστική, λέγοντας ότι στόχος έγιναν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ότι χάθηκε άδικα μία ανθρώπινη ζωή.
«Να το σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία στη δημοκρατία. Διότι αυτό που συνέβει χθες είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα τον εντοπισμό και την παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας: «Περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα αυτό το κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια να μην το δούμε να συνεχίζεται πάλι στην ίδια βάση. Αυτό το οποίο τροφοδότησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα, τέτοια περιστατικά βίας και τρομοκρατίας... τα εκτρέφουμε πολλές φορές αυτά τα σκηνικά».
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