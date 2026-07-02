Η Νάρα Σμιθ αποκάλυψε ότι η 2 ετών κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο: Μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε αμέσως χημειοθεραπείες
Η Νάρα Σμιθ αποκάλυψε ότι η 2 ετών κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο: Μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε αμέσως χημειοθεραπείες
Η 24χρονη influencer έμαθε για τη διάγνωση λίγους μήνες αφόρου γέννησε το τέταρτο παιδί της
Με καρκίνο διαγνώστηκε η δύο ετών κόρη της Νάρα Σμιθ, στα τέλη του περασμένου έτους, όπως αποκάλυψε η ίδια, εξηγώντας πως οι γιατροί ανακοίνωσαν στην οικογένεια πως είχε εξαπλωθεί και πως η Γουίμσι Λου έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα χημειοθεραπείες.
Η 24χρονη influencer μοιράστηκε την είδηση μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας πώς η ίδια και ο σύζυγός της, Λάκι Μπλου Σμιθ, έσπευσαν με το παιδί τους στα επείγοντα όταν παρατήρησαν κάτι ανησυχητικό.
Η Νάρα Σμιθ ανέφερε αρχικά: «Όταν την πήγαμε στον παιδίατρό μας, τον θυμάμαι μόνο ότι ξαφνικά έγινε πολύ ήσυχος και ήρεμος. Η καρδιά μου βούλιαξε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν το ένστικτό μου που μου έλεγε κάτι ή απλώς η διαίσθηση μιας μητέρας, αλλά το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν ότι έχει καρκίνο».
Στη συνέχεια επισήμανε πως αφού ο παιδίατρος έκανε τη διάγνωσή του, τους παρότρυνε να επισκεφτούν ένα νοσοκομείο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις: «Μας είπε να την πάμε στο κοντινότερο νοσοκομείο ώστε να αξιολογήσουν την κατάστασή της», είπε και σημείωσε πως έπειτα από μία σειρά εξετάσεων και τις βιοψίες που πραγματοποιήθηκαν, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και οι γιατροί τους εξήγησαν πως έπρεπε να ξεκινήσουν άμεσα τις θεραπείες: «Μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε αμέσως χημειοθεραπείες».
Δείτε το βίντεο
Αν και δεν αποκάλυψε το είδους καρκίνου με το οποίο διαγνώστηκε η κόρη της, η influencer ανέφερε πως είναι αισιόδοξη και η επικοινωνία που έχει με άλλους γονείς και ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά, της δίνουν δύναμη. Το γεγονός πως η διάγνωση ήρθε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, με τη Σμιθ να προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες στην καθημερινότητά της, ωστόσο προσπαθεί να ανταποκρίνεται όσο καλύτερα μπορεί στους ρόλους της και δηλώνει ευγνώμων για όλη τη βοήθεια που έχει και από το ιατρικό προσωπικό σε όλη αυτή την περιπέτεια.
Στην ανάρτησή της, η ίδια ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό προσωπικό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είμαι ευγνώμων για κάθε νοσηλευτή και γιατρό που μας βοήθησε να φτάσουμε ως εδώ και να βγούμε από αυτή τη διαδρομή».
Η αποκάλυψη προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους, με πολλούς να στέλνουν ευχές για υγεία και δύναμη στην οικογένεια.
Η 24χρονη influencer μοιράστηκε την είδηση μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας πώς η ίδια και ο σύζυγός της, Λάκι Μπλου Σμιθ, έσπευσαν με το παιδί τους στα επείγοντα όταν παρατήρησαν κάτι ανησυχητικό.
Η Νάρα Σμιθ ανέφερε αρχικά: «Όταν την πήγαμε στον παιδίατρό μας, τον θυμάμαι μόνο ότι ξαφνικά έγινε πολύ ήσυχος και ήρεμος. Η καρδιά μου βούλιαξε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν το ένστικτό μου που μου έλεγε κάτι ή απλώς η διαίσθηση μιας μητέρας, αλλά το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν ότι έχει καρκίνο».
Στη συνέχεια επισήμανε πως αφού ο παιδίατρος έκανε τη διάγνωσή του, τους παρότρυνε να επισκεφτούν ένα νοσοκομείο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις: «Μας είπε να την πάμε στο κοντινότερο νοσοκομείο ώστε να αξιολογήσουν την κατάστασή της», είπε και σημείωσε πως έπειτα από μία σειρά εξετάσεων και τις βιοψίες που πραγματοποιήθηκαν, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και οι γιατροί τους εξήγησαν πως έπρεπε να ξεκινήσουν άμεσα τις θεραπείες: «Μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε αμέσως χημειοθεραπείες».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αν και δεν αποκάλυψε το είδους καρκίνου με το οποίο διαγνώστηκε η κόρη της, η influencer ανέφερε πως είναι αισιόδοξη και η επικοινωνία που έχει με άλλους γονείς και ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά, της δίνουν δύναμη. Το γεγονός πως η διάγνωση ήρθε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, με τη Σμιθ να προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες στην καθημερινότητά της, ωστόσο προσπαθεί να ανταποκρίνεται όσο καλύτερα μπορεί στους ρόλους της και δηλώνει ευγνώμων για όλη τη βοήθεια που έχει και από το ιατρικό προσωπικό σε όλη αυτή την περιπέτεια.
Στην ανάρτησή της, η ίδια ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό προσωπικό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είμαι ευγνώμων για κάθε νοσηλευτή και γιατρό που μας βοήθησε να φτάσουμε ως εδώ και να βγούμε από αυτή τη διαδρομή».
Η αποκάλυψη προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους, με πολλούς να στέλνουν ευχές για υγεία και δύναμη στην οικογένεια.
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