Η Νάρα Σμιθ αποκάλυψε ότι η 2 ετών κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο: Μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε αμέσως χημειοθεραπείες