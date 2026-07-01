«Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες»: Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης

Το χρονικό των επιθέσεων

Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία



Ολόκληρη η τοποθέτηση Μητσοτάκη έχει ως εξής:

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία και αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ΕΛΑΣ και τις διωκτικές Αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία».Τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών του κόμματος.Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο περιθώριο της παρουσίασης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση.«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της», ανέφερε.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι αναχωρεί αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς τους υπευθύνους.«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», τόνισε.Με την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η Πολιτεία θα κινηθεί με απόλυτη αποφασιστικότητα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατικής βίας.«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».