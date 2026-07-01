Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια

«Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι πατέρα» έγραψε ο γιος του στην ανάρτηση με την οποία τον αποχαιρέτησε