Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: Εγκληματική επίθεση, είναι χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας

Ιωακείμοβιτς μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Την ίδια ώρα, όσον αφορά

το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την τριπλή επίθεση, σημείωσε:

Και κατέληξε: «Οι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή».