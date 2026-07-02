Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: Εγκληματική επίθεση, είναι χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας
Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ: Εγκληματική επίθεση, είναι χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας
«Οι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή», σημείωσε ο πρόεδρος διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης
Ο πρόεδρος διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς μίλησε σήμερα για τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), ανάμεσα σε αυτά και το δικό του.
Όπως έγινε γνωστό, από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
«Είχαμε μια δυσάρεστη έκβαση. Κατέληξε η μητέρα της φίλης μας, της Αφροδίτης [...] Η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια και των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι χτύπημα εναντίον της ΝΔ. Είναι χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία», είπε ο κ. Ιωακείμοβιτς μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».
«Από ό,τι με ενημερώνει η Αντιτρομοκρατική και από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι σε καλό δρόμο», απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το εάν γνωρίζει κάτι για την πορεία των ερευνών.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την τριπλή επίθεση, σημείωσε:
«Δεν γνωρίζω. Από ό,τι ξέρω, ούτε η κυρία Νέστορα, ούτε ο κύριος Αναστασιάδης, ούτε εγώ ο ίδιος είχαμε κάποια όχληση ή απειλές. Το 2023, πάλι τον μήνα Ιούλιο, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στου κυρίου Αναστασιάδη είχαμε επίθεση με μπογιές. Άλλο οι μπογιές και άλλο τα γκαζάκια. Όποιος βάζει γκαζάκια έχει έναν άσχημο σκοπό. Μπορεί και να σκοτώσει στο τέλος...».
Και κατέληξε: «Οι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή».
Όπως έγινε γνωστό, από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
«Είχαμε μια δυσάρεστη έκβαση. Κατέληξε η μητέρα της φίλης μας, της Αφροδίτης [...] Η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια και των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι χτύπημα εναντίον της ΝΔ. Είναι χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία», είπε ο κ. Ιωακείμοβιτς μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».
«Από ό,τι με ενημερώνει η Αντιτρομοκρατική και από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι σε καλό δρόμο», απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το εάν γνωρίζει κάτι για την πορεία των ερευνών.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την τριπλή επίθεση, σημείωσε:
«Δεν γνωρίζω. Από ό,τι ξέρω, ούτε η κυρία Νέστορα, ούτε ο κύριος Αναστασιάδης, ούτε εγώ ο ίδιος είχαμε κάποια όχληση ή απειλές. Το 2023, πάλι τον μήνα Ιούλιο, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στου κυρίου Αναστασιάδη είχαμε επίθεση με μπογιές. Άλλο οι μπογιές και άλλο τα γκαζάκια. Όποιος βάζει γκαζάκια έχει έναν άσχημο σκοπό. Μπορεί και να σκοτώσει στο τέλος...».
Και κατέληξε: «Οι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή».
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