«Δημιουργήθηκε κενό πάνω από 15 εκατοστά ανάμεσα στα δύο κτίρια»: Η μαρτυρία της μηχανικού που βοήθησε να αποφευχθεί η τραγωδία στα Πετράλωνα

Η μηχανικός διαπίστωσε πως ανάμεσα στο κτίριο που τελικά κατέρρευσε και στη διπλανή κατοικία είχε ανοίξει ένα μεγάλο κενό το οποίο έδειχνε πως η τετραώροφη πολυκατοικία είχε πάρει επικίνδυνη κλίση