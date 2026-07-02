Μητσοτάκης: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία - «Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας»





250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , τονίζοντας πως «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους».







Παράλληλα, συνδέει τους ιδρυτές της αμερικανικής δημοκρατίας με την αρχαία ελληνική σκέψη και τον Αγώνα του 1821, σημειώνοντας ότι το αμερικανικό παράδειγμα ενέπνευσε τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ η αμερικανική κοινωνία εξέφρασε από νωρίς τη στήριξή της στον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία.







Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ιστορία των τελευταίων 250 ετών αποδεικνύει πως οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που στηρίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι σε συγκυριακές επιλογές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η κοινή βάση θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών προς όφελος των δύο λαών.



Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας.



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Οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη· και το παράδειγμα της αμερικανικής δημοκρατίας ενέπνευσε με τη σειρά του τους πρωτεργάτες του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία που είδαν στην αμερικανική εμπειρία μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελευθερία μπορεί να κατακτηθεί όταν συνοδεύεται από πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.



Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό τους, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο.



Αυτή η ιστορική συνομιλία των δύο δημοκρατιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.



Μήνυμα για ταΌπως σημειώνει ο πρωθυπουργός, οι δύο χώρες «πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα», υπογραμμίζοντας ότι η σχέση Αθήνας και Ουάσιγκτον έχει αποκτήσει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για την επέτειο των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η ιστορική αυτή στιγμή υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά και την κοινή πορεία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και δυόμισι αιώνες.Παράλληλα, συνδέει τους ιδρυτές της αμερικανικής δημοκρατίας με την αρχαία ελληνική σκέψη και τον Αγώνα του 1821, σημειώνοντας ότι το αμερικανικό παράδειγμα ενέπνευσε τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ η αμερικανική κοινωνία εξέφρασε από νωρίς τη στήριξή της στον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία.Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια, την οποία χαρακτηρίζει «πολύτιμη γέφυρα» ανάμεσα στους δύο λαούς και βασικό στοιχείο της στενής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον.Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ιστορία των τελευταίων 250 ετών αποδεικνύει πως οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που στηρίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι σε συγκυριακές επιλογές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η κοινή βάση θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών προς όφελος των δύο λαών.«Στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας.Παραπέμπει, όμως, και στην κοινή ιστορική διαδρομή της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια διαδρομή που υπερβαίνει τους διπλωματικούς δεσμούς και μετρά δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών, όπως είχα τονίσει στην ομιλία μου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον Μάιο του 2022.Οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη· και το παράδειγμα της αμερικανικής δημοκρατίας ενέπνευσε με τη σειρά του τους πρωτεργάτες του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία που είδαν στην αμερικανική εμπειρία μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελευθερία μπορεί να κατακτηθεί όταν συνοδεύεται από πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό τους, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο.Αυτή η ιστορική συνομιλία των δύο δημοκρατιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.

Η ιστορία των τελευταίων 250 ετών μας διδάσκει ότι οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτές που βασίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι απλά σε συγκυρίες. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών».