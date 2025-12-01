«Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους
«Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους

Η εκτόξευσή τους έγινε την περασμένη Παρασκευή από την Καλιφόρνια - Η Ελλάδα θα αποκτήσει 13 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στην εκτόξευση των πρώτων πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων αφιερώνει ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παραθέτει στην ανάρτησή του βίντεο από την επίσκεψή του στις 5 Αυγούστου, στην ICEYE, η οποία κατασκεύασε τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

Η εκτόξευσή τους έγινε την περασμένη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, από την Καλιφόρνια με πύραυλο της Space X, μαζί με πολλά συστήματα από άλλες χώρες και την ESA.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει συνολικά 13 μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνει ακόμη ο πρωθυπουργός που καταλήγει ότι «εδώ κάτι αλλάζει».

