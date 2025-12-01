«Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους
«Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους
Η εκτόξευσή τους έγινε την περασμένη Παρασκευή από την Καλιφόρνια - Η Ελλάδα θα αποκτήσει 13 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στην εκτόξευση των πρώτων πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων αφιερώνει ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός παραθέτει στην ανάρτησή του βίντεο από την επίσκεψή του στις 5 Αυγούστου, στην ICEYE, η οποία κατασκεύασε τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
Η εκτόξευσή τους έγινε την περασμένη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, από την Καλιφόρνια με πύραυλο της Space X, μαζί με πολλά συστήματα από άλλες χώρες και την ESA.
Η Ελλάδα θα αποκτήσει συνολικά 13 μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνει ακόμη ο πρωθυπουργός που καταλήγει ότι «εδώ κάτι αλλάζει».
Ο πρωθυπουργός παραθέτει στην ανάρτησή του βίντεο από την επίσκεψή του στις 5 Αυγούστου, στην ICEYE, η οποία κατασκεύασε τους πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
@kyriakosmitsotakis_
Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Η Ελλάδα θα αποκτήσει συνολικά 13 μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνει ακόμη ο πρωθυπουργός που καταλήγει ότι «εδώ κάτι αλλάζει».
Ειδήσεις σήμερα:
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα