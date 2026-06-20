Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βολιβία λόγω μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
ΚΟΣΜΟΣ
Βολιβία Ροδρίγο Πας

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βολιβία λόγω μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων

Η απόφαση του προέδρου Πας ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρα

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βολιβία λόγω μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες πενήντα ημέρες, που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για την αποκατάσταση της τάξης.



Την ανακοίνωσε μερικές ώρες αφού ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται.

Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του άλλοτε προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.



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«Αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.

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