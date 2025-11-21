Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας για τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων: Αλλάζουν εκπαίδευση, εξέλιξη, θητεία και εφεδρεία
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας για τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων: Αλλάζουν εκπαίδευση, εξέλιξη, θητεία και εφεδρεία
Το νομοσχέδιο εισάγει και εθελοντική στράτευση γυναικών με 12μηνη υπηρεσία για τις ηλικίες 20-26 ετών
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.
Διαβάστε ΕΔΩ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιασθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σημειωτέον ότι πρόκειται για μια μεγάλη δέσμη αλλαγών με στόχο τη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αποτυπώνει όλο τον οδικό χάρτη της μετάβασης στη Νέα Δομή.
Ανάμεσα στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνεται νέο ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η διαδικασία εξορθολογισμού των κρίσεων, με στόχο την ενίσχυση του αξιόμαχου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.
Διαβάστε ΕΔΩ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιασθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σημειωτέον ότι πρόκειται για μια μεγάλη δέσμη αλλαγών με στόχο τη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αποτυπώνει όλο τον οδικό χάρτη της μετάβασης στη Νέα Δομή.
- Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται:
- -Νέο βαθμολόγιο
- -Νέο μισθολόγιο
- -Νέο σύστημα σταδιοδρομίας
- -Νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο για τις στρατιωτικές σπουδές
- -Νέα θητεία
- -Νέα εφεδρεία
- -Εθελοντική στράτευση γυναικών με 12μηνη υπηρεσία για γυναίκες 20-26 ετών.
Ανάμεσα στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνεται νέο ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η διαδικασία εξορθολογισμού των κρίσεων, με στόχο την ενίσχυση του αξιόμαχου.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα