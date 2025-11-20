Metron Analysis: Στις 15,8 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων μέσα σε έναν μήνα

Θετική η αποτίμηση των ενεργειακών συμφωνιών με ΗΠΑ, δύο μονάδες πάνω εκείνοι που ότι η πορεία της χώρας είναι σε σωστή κατεύθυνση - Στο 39% ανεβαίνουν εκείνοι που ψηφίζουν «πολιτική σταθερότητα» - Πάνω το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πτώση 2,5 μονάδων μέσα σε έναν μήνα για το ΚΚΕ και 1,7 μονάδων για την Ελληνική Λύση