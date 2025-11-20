MRB: Στο 29,1% η ΝΔ, στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ, στην αδιευκρίνιστη ψήφο ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους

Άνοδος στην καταλληλότητα για τον Μητσοτάκη, κατρακύλα για τον Ανδρουλάκη - To 49,3% αξιολογεί θετικά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ - Το 82,2% αμφισβητεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας