Άναψε φωτιές στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση Θρασκιά - Κόντρα Χαριλάου Τρικούπη με Μαξίμου για το... κόμμα Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ όπως και η ηγεσία του ακολουθούν την απόφαση για την αυτόνομη πορεία, το σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου - Πώς τοποθετήθηκαν Γερουλάνος και Δούκας