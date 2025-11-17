Στο επίκεντρο του διεθνούς Τύπου η επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα: Και επίσημα πύλη εισόδου για LNG στην Ευρώπη η Ελλάδα

Η άμεση ενεργοποίηση του «Κάθετου Διαδρόμου» σηματοδοτεί τη δυναμική προσπάθεια της Ευρώπης για απεξάρτηση «εδώ και τώρα» από το ρωσικό φυσικό αέριο - Ποια άλλα ζητήματα περιλάμβανε η διμερής ατζέντα