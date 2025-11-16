Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones

Τι αναφέρει η κοινή δήλωση 7 σημείων Μητσοτάκη και Ζελένσκι - Η ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο, υπό το βλέμμα της Γκιλφόιλ υπεγράφη η συμφωνία για το LNG - Παρούσα η Ελλάδα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας - Οι συναντήσεις με Τασούλα και Κακλαμάνη