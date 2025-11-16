Γκιλφόιλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Αθήνα LNG Κυριάκος Μητσοτάκης

Γκιλφόιλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας» τονίζει η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

Γκιλφόιλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια
16 ΣΧΟΛΙΑ
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» επισημαίνει σε ανάρτησή της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τη συμφωνία Αθήνας – Κιέβου που υπεγράφη με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ» τόνισε η κυρία Γκιλφόιλ.

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια» καταλήγει στην ανάρτησή της.


Ειδήσεις σήμερα:

Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες

Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Όταν ο Μπέζος συνάντησε τον Μητσοτάκη και μίλησαν για την τάση να γράφουμε βιβλία αντί... να τα διαβάζουμε
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης