Με το βλέμμα στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι
Με ποιους θα συναντηθεί κατά την επίσκεψη εξπρές στην Ελλάδα ο Ουκρανός πρόεδρος
Με το βλέμμα στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς LNG φτάνει την Κυριακή στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως έγραψε από το πρωί το Dark Room, ο Ζελένσκι που θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Κ.Τασούλα, τον Κ. Μητσοτάκη και τον Ν. Κακλαμάνη. Πάντως, επισήμως η επίσκεψη δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση ακόμη - άλλωστε για λόγους ασφαλείας οι επισκέψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνονται ώρες πριν την πραγματοποίησή τους.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πάντως, στη μία το μεσημέρι της Κυριακής, ο κ.Ζελένσκι θα περάσει την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου και σαράντα λεπτά αργότερα θα μεταβεί στο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Ακολούθως στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στη Βουλή και θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.
Ηδη, πάντως, από σήμερα φτάνουν οι «προπομποί» του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες της επίσκεψης που βασικό αντικείμενο έχουν τα ζητήματα της ενέργειας.
