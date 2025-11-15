Πιερρακάκης στο LSE: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια ιστορία αναγέννησης

«Ας μην ξαναζήσουμε τα λάθη του παρελθόντος»

«Ένας πυλώνας είναι η δημοσιονομική ισορροπία. Ο άλλος πυλώνας είναι το υγιές τραπεζικό σύστημα και ο τρίτος είναι οι μεταρρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.Κλείνοντας την εκδήλωση και απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή σχετικά με τις συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει στην Βρετανίδα ομόλογό του Ρέιτσελ Ριβς, ο υπουργός σημείωσε:«Δεν έχω κάποια συμβουλή. Θα επαναλάβω ότι η λέξη ύβρις είναι ελληνική και δεν σκοπεύω να πέσω σε αυτήν την παγίδα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε λάβει πολλά μαθήματα από την εμπειρία της κρίσης και το βασικό μάθημα είναι πως η ελληνική κοινωνία υπέστη συλλογικό πλήγμα εξαιτίας όσων συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία. Ας μην το ζήσουμε ξανά».