Βουλή: Πρεμιέρα σήμερα για τον χρονοκόφτη στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας - Πρώτος «παραβάτης» ο Κατρίνης
Ο χρόνος των ομιλιών ελέγχεται μέσω εφαρμογής - Μόλις παρέλθει, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου
Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα (12.11.2025) ο «χρονοκόφτης» στις συνεδριάσεις που γίνονται στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη να βιώνει πρώτος τον «πέλεκυ» του νέου μέτρου.
Όπως προβλέπει η σχετική διάταξη του Κανονισμού της Βουλής που τροποποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, ο χρόνος των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρικά και αυτόματα, μέσω χρήσης εφαρμογής. Μόλις παρέλθει ο χρόνος αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα ενώ και η σκηνοθεσία θα αποσύρει το πλάνο από το βήμα της Ολομέλειας.
Με τη νέα εφαρμογή, θα υπάρχει μια μικρή ανοχή σε όλους τους ομιλητές έως 25% επιπλέον του χρόνου που αρχικώς δικαιούνται. Ειδικότερα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά (συνολικά για όλες τις παρεμβάσεις), οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.
Με τις αλλαγές που τίθενται σήμερα σε ισχύ, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο έως και 3 φορές την ημέρα.
Παράλληλα, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος. Οι αλλαγές θα αφορούν αρχικά μόνο τις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και αργότερα θα επεκταθούν και στις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.
Ο προεδρεύων και γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας ενημέρωσε το Σώμα για την εφαρμογή του νέου συστήματος κατά την έναρξη του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο κοινοβούλιο».
Λίγο αργότερα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ερώτησής του για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, είπε χαριτολογώντας προς το προεδρείο: «Πιθανή υπέρβαση μου, να μην εκτιμηθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί κιόλας, αν λειτουργεί το σύστημα. θα το δούμε στην πράξη».
Το νέο μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη δευτερολογία του, όταν το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί λόγω υπέρβασης χρόνου, λίγο πριν ο κ. Κατρίνης κλείσει την τελευταία του φράση.
