Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου η εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στη Βουλή
Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου η εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στη Βουλή
Οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται και στην συνέχεια το μικρόφωνο θα κλείνει
Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί ο «χρονοκόφτης» στα μικρόφωνα της Ολομέλειας της Βουλής την προσεχή Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι με την νέα εφαρμογή οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται και στην συνέχεια το μικρόφωνο θα κλείνει ενώ και η σκηνοθεσία θα αποσύρει το πλάνο από το βήμα της Ολομέλειας.
Πέραν αυτών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης για την συμμετοχή των υποψηφίων στην πρώτη ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων στις Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατατέθηκαν 20 υποψηφιότητες, για τον Συνήγορο του Πολίτη 25 υποψηφιότητες και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 22 υποψηφιότητες.
Η διαδικασία της επιλογής των νέων στελεχών μέσω ανοικτής προκήρυξης και όχι μέσω λίστας προσώπων που διαβίβαζε στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, ήταν πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Ν. Κακλαμάνης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Υπενθυμίζεται ότι με την νέα εφαρμογή οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται και στην συνέχεια το μικρόφωνο θα κλείνει ενώ και η σκηνοθεσία θα αποσύρει το πλάνο από το βήμα της Ολομέλειας.
Πέραν αυτών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης για την συμμετοχή των υποψηφίων στην πρώτη ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων στις Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατατέθηκαν 20 υποψηφιότητες, για τον Συνήγορο του Πολίτη 25 υποψηφιότητες και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 22 υποψηφιότητες.
Η διαδικασία της επιλογής των νέων στελεχών μέσω ανοικτής προκήρυξης και όχι μέσω λίστας προσώπων που διαβίβαζε στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, ήταν πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Ν. Κακλαμάνης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα