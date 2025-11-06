Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου η εφαρμογή του «χρονοκόφτη» στη Βουλή

Οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται και στην συνέχεια το μικρόφωνο θα κλείνει