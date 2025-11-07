Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού

«Μόλις με φώναξε, εγώ έκπληκτος, της είπα πως τιμώ τον αγώνα σας, αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών, εκπροσωπείτε τους πάντες; Αυτή ήταν η ερώτηση που της έκανα» διηγήθηκε για την πρώτη του συνάντηση με την Καρυστιανού