Τα «κρυμμένα» μηνύματα στον πρόλογο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ο δρόμος του Αλέξη Τσίπρα δεν σταματά στην «Ιθάκη», αφού από τον πρόλογο κιόλας του βιβλίου του προβάλλει μια μορφή «υποσχετικής» για το αύριο, κρατώντας ζεστούς τους πολιτικούς φίλους και οπαδούς του