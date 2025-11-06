Τα «κρυμμένα» μηνύματα στον πρόλογο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Ο δρόμος του Αλέξη Τσίπρα δεν σταματά στην «Ιθάκη», αφού από τον πρόλογο κιόλας του βιβλίου του προβάλλει μια μορφή «υποσχετικής» για το αύριο, κρατώντας ζεστούς τους πολιτικούς φίλους και οπαδούς του
Όλο και πιο κοντά φέρνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας τα γεγονότα και τις μνήμες του 2015, καθώς μετά το εξώφυλλο της «Ιθάκης», του πρώτου και αυτοβιογραφικού του βιβλίου, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg δημοσίευσε χθες αποσπάσματα από τον πρόλογο του.
Δίνοντας ένα πρώτο δείγμα γραφής, τόσο ως προς τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνει η αφήγηση του βιβλίου, όσο και ως προς τα ιστορικά γεγονότα που πραγματεύεται, ο κ. Τσίπρας προϊδέασε από χθες τους δυνητικούς αναγνώστες του, όπως και το πολιτικό προσωπικό της χώρας για τα επίπεδα των αποκαλύψεων του, οι οποίες θα ακολουθήσουν στο τέλος του μήνα, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα.
Με δεδομένο ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου, πρώτο και πιο ηχηρό μήνυμα από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού είναι η ισχυρή βούλησή του να περιγράψει τα γεγονότα της πλέον κρίσιμης δεκαετίας για την πορεία της χώρας, το οποίο αποτέλεσε και το βασικό του κίνητρο για την συγγραφή του βιβλίου.
«Η "Ιθάκη" είναι, πρώτα απ’ όλα, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν: να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, μέσα από ποια διαδρομή, ποιες επιλογές, ποιες μικρές ή μεγάλες νίκες, ποιες ήττες. Και, ταυτόχρονα, αποτυπώνει την επιδίωξή μου να μιλήσω για το μέλλον, όχι με όρους αφηρημένης ευχής, αλλά να το περιγράψω όσο γίνεται πιο αναλυτικά και με την πίστη ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας
Στην προοπτική αυτή, ο κ. Τσίπρας εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα απελευθερωμένος από την πολιτική του ιδιότητα, αλλά και με αρκετή πια χρονική απόσταση, περιγράφοντας τον ακριβή ρόλο και τις συμπεριφορές τόσο των συνομιλητών του, εγχώριων και μη, όσο και των πρώην συντρόφων του. Γιατί το βιβλίο «δεν γράφτηκε για να εξωραΐσει αποφάσεις, να ωραιοποιήσει γεγονότα ή να κατασκευάσει ένα αφήγημα βολικό για τον συγγραφέα του», όπως ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός αλλά για «να ειπωθούν τα γεγονότα όπως τα έζησα, να αποτυπωθούν οι συνθήκες, οι συγκρούσεις, τα διλήμματα και το κόστος» και μάλιστα με «καθαρότητα και χωρίς φόβο», ακόμη και αν αυτό αφορά όσες και όσους βρέθηκαν την κρίσιμη εκείνη περίοδο στην ίδια πλευρά με τον κ. Τσίπρα.
Ταυτόχρονα, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται «παρών» στις πολιτικές εξελίξεις, τόσο στο παρόν, όσο και στο εγγύτερο μέλλον, ξορκίζοντας κάθε διάθεση πολιτικού αναχωρητισμού. Στον αντίποδα, από τον πρόλογο κιόλας του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης, διαμηνύοντας προς τους εσωκομματικούς του αντιπάλους και όχι μόνο ότι προετοιμάζεται για σκληρή μάχη. Καθόλου τυχαία, «Και αν δεν διεκδικήσεις την αλήθεια, αν δεν καταθέσεις τη δική σου μαρτυρία, τότε εγκαταλείπεις αμαχητί όχι μόνο το χθες αλλά κυρίως το σήμερα και το αύριο. Κι αυτό το αύριο της πατρίδας μας, αλλά και των συλλογικών μας αγώνων για μια δίκαιη κοινωνία δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητί», διαμήνυσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Ως προς την περίοδο της διαπραγμάτευσης, τα όσα θα καταμαρτυρήσει ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυροδοτήσουν ποικίλες συζητήσεις αναφορικά με τους βασικούς πρωταγωνιστές της κρίσης, καθώς «δεν δείλιασα. Ανέλαβα την ευθύνη, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης Ιστορίας της. Οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν δεν είχαν απλώς πολιτικό κόστος· είχαν ηθικό βάρος, κοινωνική προέκταση, ιστορική διάσταση» περιγράφει στον πρόλογό του, όπως και ότι δεν άκουσε τις «Σειρήνες» που τον προέτρεπαν να περιμένει, αντί να αναλάβει την εξουσία το 2015.
«Όταν ανέλαβα την ευθύνη της χώρας, το 2015, η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη. Πολλοί με προέτρεπαν να αποφύγω την ευθύνη, να τη μεταθέσω σε άλλους για να παραλάβω εγώ ως ώριμο φρούτο μια χώρα απολύτως εξαντλημένη» αφηγείται ο κ. Τσίπρας ως προς την συγκυρία ανάδειξης του στην εξουσία. Ο ίδιος, όμως, εμφανίζεται ασκημένος απέναντι στους … Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες ήδη από το 2008. Όπως επισημαίνει στην αφήγηση του, «όταν το 2008 ανέλαβα την ηγεσία ενός μικρού κόμματος της Αριστεράς, σε ηλικία μόλις 34 ετών, πολλοί μιλούσαν για ένα «άλμα στο κενό». Εγώ το έβλεπα αλλιώς: ως μια προσωπική πρόκληση μεν, αλλά και πράξη αναγκαία, όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά και για μια γενιά ανθρώπων που έψαχνε φωνή, που ένιωθε ότι ο διαμορφωμένος πολιτικός χάρτης δεν τη χωρούσε». «Ήξερα ότι δεν υπήρχε δίχτυ ασφαλείας αν έπεφτα, ούτε πολιτικό ούτε προσωπικό», πρόσθεσε.
«Τούτο το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών. Είναι και μια πρόταση. Είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Μια Ελλάδα που δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παραιτημένη, αλλά θα τολμά να στοχάζεται, να διεκδικεί, να αλλάζει», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας σηματοδοτώντας ταυτόχρονα μια νέα πολιτική του αφετηρία.
Η «υποσχετική» για το αύριοΣε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο δρόμος του Αλέξη Τσίπρα δεν σταματά στην «Ιθάκη», αφού από τον πρόλογο κιόλας του βιβλίου του προβάλλει μια μορφή «υποσχετικής» για το αύριο, κρατώντας ζεστούς τους πολιτικούς φίλους και οπαδούς του μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου του, στα τέλη του μήνα.
«Τούτο το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών. Είναι και μια πρόταση. Είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Μια Ελλάδα που δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παραιτημένη, αλλά θα τολμά να στοχάζεται, να διεκδικεί, να αλλάζει», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας σηματοδοτώντας ταυτόχρονα μια νέα πολιτική του αφετηρία.
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών η χώρα τις επόμενες ημέρες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
