O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Αφού «υπέγραψε» το τελικό 117-115 για τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο απάντησε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων των Πέισερς
Στους Μιλγουόκι Μπακς κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα η νίκη στο ματς κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όχι μόνο να κάνει άλλη μια εμφάνιση MVP αλλά και να «υπογράφει» το 117-115 για τα «ελάφια» με σουτ σχεδόν από το τρίποντο σε μηδέν χρόνο.
Αφού, μάλιστα, πέτυχε το νικηφόρο καλάθι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε από τους φιλάθλους των Πέισερς να σωπάσουν προκαλώντας τους να τον αποδοκιμάσουν.
Με το ρολόι να δείχνει λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και το σκορ 115-115, ο Αντετοκούνμπο είδε μπροστά του τον Πασκάλ Σιακάμ. Αφού τον ξεφορτώθηκε με ένα σκριν, ο Giannis βρέθηκε με αντίπαλο τον Άαρον Νέσμιθ. Αφού τον έσπρωξε προς τη γραμμή των ελεύθερων βολών, μετά έκανε ένα turnaround jumper, η μπάλα κατέληξε στο καλάθι και το κοινό του Gainbridge Fieldhouse σώπασε για λίγο πριν να ξεκινήσει τις αποδοκιμασίες για τον Έλληνα σούπερ σταρ.
Ήταν μια άτυπη ρεβάνς για το αμέσως προηγούμενο καλάθι του Νέσμιθ ο οποίος είχε ισοφαρίσει το παιχνίδι, νικώντας τον Αντετοκούνμπο με ένα λέι απ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τη βραδιά με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ έβαλε 14 από τα 21 σουτ που επιχείρησε. Ήταν μια άλλη εξαιρετική προσπάθεια από τον δύο φορές MVP, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι της Δευτέρας με μέσο όρο 34,2 πόντους, τον καλύτερο στην NBA, μαζί με 13,4 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 μπλοκ ανά παιχνίδι, ενώ σούταρε με 68,4% από το γήπεδο.
Με τη σημερινή νίκη οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-2
Μετά το τέλος του αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ περιέγραψε τη φάση, μίλησε για το τελευταίο σουτ και αποκάλυψε ότι η αντίδραση του προκλήθηκε από τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων των Πέισερς σε βάρος του συμπαίχτη του Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην Ιντιάνα.
«Νομίζω ότι απέμεναν περίπου 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να αρχίσω να ντριμπλάρω στα έξι δευτερόλεπτα, να σουτάρω στα δύο ή στο ένα και το έκανα. και μπήκε» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε να πασάρει στον Τέρνερ.
«Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα ενστίκτου. Τη στιγμή που γύρισα, ένιωσα έναν παίκτη να έρχεται και είδα τον Μάιλς για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι είχα μόνο ένα δευτερόλεπτο για να σουτάρω. Οπότε απλώς έφερα τη μπάλα στο χέρι μου, σούταρα, και μπήκε».
Αναφορικά για το επίπεδο αυτοπεποίθησής και την ετοιμότητά να πάρει και να ευστοχήσει σε αυτά τα σουτ, είπε: «Αν αστοχήσεις, μπορείς να το αντέξεις. Αν όμως δεν σουτάρεις, δεν μπορείς. Μπορώ να πάω σπίτι και να κοιμηθώ ήσυχος αν πάρω το σουτ. Αν το χάσω θα μπω στα αποδυτήρια θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου και θα τους πω «παιδιά, δικό μου, θα βάλω το επόμενο». Όμως αν δεν πάρω το σουτ, αυτό πονάει. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, άλλες φορές έχω αστοχήσει, άλλες έχω σκοράρει. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται τις φορές που αστόχησες, θυμούνται μόνο εκείνες που το έβαλες, οπότε είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.»
Για το γεγονός που... άνοιξε κουβέντα με τους φίλους των Πέισερς προτρέποντας να αποδοκιμάσουν με αφορμή και τις αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, είπε: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»
Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;. Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»
Και κατέληξε μιλώντας για τον Τέρνερ: «Όλα αυτά που έκανα, οι χειρονομίες, οι αντιδράσεις, ήταν τρόπος να δείξω συμπαράσταση στον συμπαίκτη μου. Αν το σκεφτείτε, πριν λίγους μήνες αυτός ήταν που μου μπλόκαρε τα σουτ, που με έσπρωχνε στο παρκέ. Και εγώ δεν τον μισώ, δεν τον γιουχάρω. Το αντίθετο. Τον σέβομαι. Τον σεβόμουν όταν έπαιζα απέναντί του και τώρα που είναι συμπαίκτης μου, τον αγαπώ και τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο.»
«Το έκανα για τον Μάιλς Τέρνερ»
