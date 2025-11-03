Κίλι Σφακιανάκη: Η ευγενική Αγγλίδα που λάτρεψε τον πρίγκιπα της νύχτας - Ο κεραυνοβόλος έρωτας που ξεκίνησε στην Κω και η μοιραία ασθένειά της

Διαισθάνεται ότι... δεν θα περάσει από την ζωή του Νότη όπως οι άλλες, τον περιμένει αρκετές φορές να γυρίσει από την δουλειά, είναι πάντα δίπλα του και σπάνια θα πάει να τον δει στο κέντρο που τραγουδάει εκείνα τα πρώτα χρόνια.Κάποια στιγμή, η Κίλι του λέει ότι πρέπει να γνωρίσει τους γονείς της, αφού η σχέση τους οδεύει προς τον γάμο και έτσι το ζευγάρι κάνει ένα ταξίδι στο Λονδίνο.Όταν προσγειώνονται και παραλαμβάνουν τις βαλίτσες τους, οι τελωνειακοί ζητούν από τον Νότη να ανοίξει τις δικές του για να τις ελέγξουν. Μαλώνει, θεωρώντας ότι τον προσβάλλουν και εκείνοι φωνάζουν τους αστυνομικούς, ενώ η Κίλι θα λειτουργήσει «πυροσβεστικά», για να φύγουν κάποια στιγμή.Θα παντρευτούν το 1991, την χρονιά που κυκλοφορεί το «Πρώτη φορά» -το ντεμπούτο του στην δισκογραφία- και η Κίλι θα του χαρίσει δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.Είναι πάντα δίπλα του και μακριά από την δημοσιότητα, όσο ο Νότης οδεύει προς την κορυφή, αφού γίνεται μέσα σε μια πενταετία ο πιο εμπορικός καλλιτέχνης και ο πιο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής.Στις απονομές είναι εκεί, πάντα δίπλα του για μια αναμνηστική φωτογραφία που ο Νότης την «χαλάει», για να την φιλήσει τρυφερά, δείχνοντάς της ότι είναι η γυναίκα της ζωής του.Η Κίλι χαμογελάει, είναι πάντα στο πλευρό του, ενώ μεγαλώνει τα παιδιά τους υποδειγματικά και δεν δέχθηκε ποτέ να παραχωρήσει συνέντευξη σε κάποιο lifestyle έντυπο. Ήξερε από την αρχή της σχέσης τους ότι είχε αγαπήσει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα, που ήξερε ότι θα πετύχει, επειδή ήταν από την αρχή διαφορετικός από τους συναδέλφους του.Πήγαινε πάντα στην πρεμιέρα του και μετά επέστρεφε στην αθόρυβη καθημερινότητά της, ενώ μέχρι το 2017 όλα ήταν ανέφελα στον έγγαμο βίο τους, κάτι που δεν έμελλε να διαρκέσει για πολύ ακόμη.Ακόμη και η κρίση στον γάμο τους -κάποιοι τοποθετούν την αρχή της το 2018- εξελίχθηκε αθόρυβα και έγινε γνωστή περισσότερο από τον Νότη, όταν το 2020 έγινε γνωστό ότι έμενε σε ένα διαμέρισμα που του είχε φτιάξει ο Ηλίας Μαροσούλης πάνω από το κέντρο που τραγουδούσε, στο Γκάζι.Τότε γράφτηκε για πρώτη φορά ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, όμως και οι δύο επέλεξαν να μην σχολιάσουν τίποτε -ειδικά η Κίλι, που διαγνώστηκε με μια ασθένεια, η οποία επιδεινωνόταν σταδιακά, ενώ ταξίδεψε για θεραπείες στο Λονδίνο.Ο Νότης ήταν δίπλα της και ειδικά τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στο σπίτι της Βάρκιζας, φροντίζοντας η γυναίκα του να έχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Έμελλε να τον αφήσει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του, μια μέρα που δεν ξεχνούσε ποτέ αυτό το γλυκό κορίτσι με τα όμορφα μάτια, που «έσβησε» στα 62 της μόλις χρόνια.