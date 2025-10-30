Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Τα ΕΛΤΑ κλείνουν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα - Σε εφαρμογή το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Αλαλούμ με το αιφνίδιο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα - Βροχή ανακοινώσεων από Δημάρχους, Περιφερειάρχες και βουλευτές
Σε εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ που περιλαμβάνει κλείσιμο πάνω από 200 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης υλοποιείται στο πλαίσιο μετασχηματισμού και εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και εκτός της διακοπής λειτουργίας καταστημάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων, αναδιοργάνωση υπηρεσιών κ.α.
Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία, σε καταστήματα που είναι προ του λουκέτου, έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, με την οποία οι κάτοικοι ενημερώνονται για το από πού θα μπορούν να εξυπηρετούνται.
Στο πλαίσιο του χρόνιου μετασχηματισμού και της αναδιοργάνωσης στα ΕΛΤΑ, έκλεισαν και την τριετία 2020-2023 εκατοντάδες καταστήματα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ελλείμματα, δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια η διακίνηση της αλληλογραφίας έχει καταρρεύσει.
