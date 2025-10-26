Ηράκλειο: Βίντεο από τις ζημιές που προκάλεσαν οι 25 κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη

Επίθεση σε βάρος του

εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο στο





Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Δείτε βίντεο μετά την επίθεση στον Μάκη Βορίδη:







όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση στον Μάκη Βορίδη , φαίνεται πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Σπασμένα μπουκάλια, πιάτα ποτήρια, τραπέζια στο πάτωμα και πολλά ακόμα άφησαν στον πέρασμά τους από το εστιατόριο στο Ηράκλειο.

Σε δήλωσή του, ο κ.

κάνει λόγο για «χουλιγκάνους της

που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.





«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».



Παύλος Μαρινάκης: Εκπροσωπούν τη χειρότεροι μορφή φασισμού



Γιώργος Μυλωνάκης: Απέδειξαν ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής





«Οι "γνωστοί - άγνωστοι" με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής», τόνισε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.«Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον@MakisVoridisστο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.Δεν φοβίζουν όμως κανένα.Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία.«Δεν μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.«Δειλοί και άθλιοι. Δηλαδή απλά ακροαριστεροί. Δε μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν», έγραψε.



