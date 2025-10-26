Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών»

Ο Ντακ Μπέργκαμ αναφέρθηκε στην Ελλάδα μιλώντας για τον ρόλο των ΗΠΑ στη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς ενεργειακού χάρτη και τη σημασία των στρατηγικών συμμαχιών