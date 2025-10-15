Η κυβέρνηση υιοθετεί Καραμανλή για την αμφισβήτηση των Θεσμών: Παραπάνω από επίκαιρες οι δηλώσεις του, λόγω των επιθέσεων της αντιπολίτευσης στη Δικαιοσύνη

«Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», έλεγαν κυβερνητικά στελέχη μετά την σύντομη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την πρώην πρόεδρο της Βουλής Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, στην Παλιά Βουλή.Με την «διαρροή» αυτή, η κυβέρνηση οριοθετεί την «διαρκώς διευρυνόμενη αμφισβήτηση των Θεσμών» για την οποία έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός, στις επιθέσεις εναντίον της Δικαιοσύνης από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ο κ. Καραμανλής ανέφερε μεταξύ άλλων: Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των Θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί τωνλιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν απότην κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας.Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις.