Καραμανλής: Διευρύνεται η αμφισβήτηση των Θεσμών από την κοινωνία, αν υποτιμηθεί θα είναι μείζονα πολιτική κρίση - Παρών στην εκδήλωση και ο Σαμαράς
Καραμανλής: Διευρύνεται η αμφισβήτηση των Θεσμών από την κοινωνία, αν υποτιμηθεί θα είναι μείζονα πολιτική κρίση - Παρών στην εκδήλωση και ο Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη στην Παλιά Βουλή - Διευκρίνισε ότι μιλά και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη
Εκδήλωση προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, διοργάνωσε στην Παλιά Βουλή η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής -ο οποίος μίλησε για την πολιτικό που πρότεινε για τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2004 - αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος προσήλθε στην Παλιά Βουλή συνοδευόμενος από τον βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτο Χρυσομάλλη.
Στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση».
Και συμπλήρωσε: «Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας. Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη
και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».
Ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι μιλά και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddj28ueon5tl)
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.
Ανεβαίνοντας στο βήμα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε: «στα πρόσωπα των πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ καλησπερίζω όλους τους φίλους που είναι εδώ για να τιμήσουν την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη».
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, Ζωή Ράπτη, Θεόδωρος Καράογλου, Μαρία Συρεγγέλα, Δημήτρης Καράογλου, πρώην βουλευές και υπουργοί όπως Λευτέρης Ζαγορίτης, Γιώργος Ορφανός, Γιώργος Καλαντζής, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής -ο οποίος μίλησε για την πολιτικό που πρότεινε για τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2004 - αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος προσήλθε στην Παλιά Βουλή συνοδευόμενος από τον βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτο Χρυσομάλλη.
Στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση».
Και συμπλήρωσε: «Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας. Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη
και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».
Ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι μιλά και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.
Ανεβαίνοντας στο βήμα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε: «στα πρόσωπα των πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ καλησπερίζω όλους τους φίλους που είναι εδώ για να τιμήσουν την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη».
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, Ζωή Ράπτη, Θεόδωρος Καράογλου, Μαρία Συρεγγέλα, Δημήτρης Καράογλου, πρώην βουλευές και υπουργοί όπως Λευτέρης Ζαγορίτης, Γιώργος Ορφανός, Γιώργος Καλαντζής, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα