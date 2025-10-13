Μητσοτάκης σε Τασούλα: Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, πρέπει να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του

Ο κ. Τασούλας έκανε λόγο για «ιστορικής σημασίας» συμφωνία, γιατί με τη συνθήκη ειρήνευσης, που είχε «πρωτομάστορα τον Ντόναλντ Τραμπ, που του αξίζουν συγχαρητήρια», θα επιχειρηθεί ειρήνευση μετά από μία ταραγμένη περίοδο άνω των 76 ετών, που όπως φαίνεται «πάει να λυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης».Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις. «Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, συμμετείχαμε στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε μια στάση που δείχνει ότι η Ελλάδα παίζει ρόλο στην περιοχή», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα η χώρα μας να παίξει ρόλο και στην «ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας».