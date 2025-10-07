Το «ελληνικό μοντέλο» στη μετανάστευση παρουσίασε ο Μηταράκης στους Συντηρητικούς της Βρετανίας
Ο βουλευτής Χίου της ΝΔ συμμετείχε σε πάνελ με τους σκιώδεις υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών των Τόρις
Στο συνέδριο του κόμματος των Συντηρητικών της Μεγάλης Βρετανίας ο Νότης Μηταράκης ήταν ομιλητής με θέμα « Διεθνείς Λύσεις στην Παράνομη Μετανάστευση» μαζί με την σκιώδη Υπουργό Εξωτερικών Dame Priti Patel MP και τον σκιώδη Υπουργό Εσωτερικών Rt Hon Chris Philp MP της Μεγάλης Βρετανίας.
Κατά την ομιλία του ο Νότης Μηταράκης παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδος από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κατά την περίοδο 2019-2023 και τις επιπτώσεις στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023.
