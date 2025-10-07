Το «ελληνικό μοντέλο» στη μετανάστευση παρουσίασε ο Μηταράκης στους Συντηρητικούς της Βρετανίας

Στο συνέδριο του κόμματος των Συντηρητικών της Μεγάλης Βρετανίας οήταν ομιλητής με θέμα « Διεθνείς Λύσεις στην Παράνομη Μετανάστευση» μαζί με την σκιώδη Υπουργό Εξωτερικών DameMP και τον σκιώδη Υπουργό Εσωτερικών Rt HonMP της Μεγάλης Βρετανίας.Κατά την ομιλία του ο Νότης Μηταράκης παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδος από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κατά την περίοδο 2019-2023 και τις επιπτώσεις στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023.