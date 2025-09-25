Φαραντούρης: Ανησυχητική η θερμή υποδοχή Ερντογάν στις ΗΠΑ - Εθνική συνεννόηση για τα εθνικά
Φαραντούρης: Ανησυχητική η θερμή υποδοχή Ερντογάν στις ΗΠΑ - Εθνική συνεννόηση για τα εθνικά
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής προχώρησε από τις Βρυξέλλες σε απολογισμό των συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς και της θερμής υποδοχής Ερντογάν στον Λευκό Οίκο
Ο Νικόλας Φαραντούρης, μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Αντιπροσωπείας ΕΕ - ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε τις εξής δηλώσεις για τα όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ:
«Είναι προφανές ότι η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη απ' τους διπλωματικούς χειρισμούς Ερντογάν», επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Αυτό αλλάζει εκ βάθρων τις ισορροπίες και απαιτεί εθνική συνεννόηση και αλλαγή πορείας. Η στάση Ερντογάν στο Ρωσο-Ουκρανικό όπου κατάφερε και τα δύο μέρη να θεωρούν την Τουρκία φίλη χώρα και γεφυροποιό, η μη εμπλοκή στα εσωτερικά των ΗΠΑ (σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση), η διεκδίκηση στην Ευρώπη και οι πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή (σε αντίθεση με τον δικό μας αναχωρητισμό του "δεδομένου και σιωπηλού"), συνοψίζονται δυστυχώς στο καλωσόρισμα του Προέδρου Τράμπ: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι αξιοσέβαστος απ' όλους. Όλοι τον σέβονται και τον υπολογίζουν όπως κι εγώ. Κρατά ουδετερότητα σε κάποια πράγματα - κι εμένα μου αρέσει να είμαι ουδέτερος - αλλά αν θέλει μπορεί να επηρεάσει».
Αναφορικά με την ακύρωση της Συνάντησης Ερντογάν- Μητσοτάκη απ' τον Τούρκο Πρόεδρο, την χαρακτήρισε «εξευτελιστική». Όπως τόνισε ο κ. Φαραντούρης «δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα μας απαξιώνεται έτσι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, κάτι που ασφαλώς μας προσβάλλει όλους. Θυμόμαστε την ακύρωση της συνάντησης απ' τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός "αθέτησε τη συμφωνία που ειχαν κάνει". Τώρα ο Ερντογάν ματαιώνει συνάντηση (στο Σπίτι της Τουρκίας) για τον ίδιο λόγο, όπως διέρρευσαν. Εξευτελισμός».
«Άμεσα πράξεις άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων»
Υπό το φως της προκλητικής ομιλίας Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε η Ελλάδα να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας. Εξάλλου, μετά τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας των τελευταίων ετών, θα θεωρούσα ότι έχει παραβιαστεί η περίφημη Διακήρυξη των Αθηνών (που ξέπλυνε τις εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας) κι άρα δεν μας δεσμεύει».
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
«Είναι προφανές ότι η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη απ' τους διπλωματικούς χειρισμούς Ερντογάν», επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Αυτό αλλάζει εκ βάθρων τις ισορροπίες και απαιτεί εθνική συνεννόηση και αλλαγή πορείας. Η στάση Ερντογάν στο Ρωσο-Ουκρανικό όπου κατάφερε και τα δύο μέρη να θεωρούν την Τουρκία φίλη χώρα και γεφυροποιό, η μη εμπλοκή στα εσωτερικά των ΗΠΑ (σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση), η διεκδίκηση στην Ευρώπη και οι πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή (σε αντίθεση με τον δικό μας αναχωρητισμό του "δεδομένου και σιωπηλού"), συνοψίζονται δυστυχώς στο καλωσόρισμα του Προέδρου Τράμπ: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι αξιοσέβαστος απ' όλους. Όλοι τον σέβονται και τον υπολογίζουν όπως κι εγώ. Κρατά ουδετερότητα σε κάποια πράγματα - κι εμένα μου αρέσει να είμαι ουδέτερος - αλλά αν θέλει μπορεί να επηρεάσει».
Αναφορικά με την ακύρωση της Συνάντησης Ερντογάν- Μητσοτάκη απ' τον Τούρκο Πρόεδρο, την χαρακτήρισε «εξευτελιστική». Όπως τόνισε ο κ. Φαραντούρης «δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα μας απαξιώνεται έτσι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, κάτι που ασφαλώς μας προσβάλλει όλους. Θυμόμαστε την ακύρωση της συνάντησης απ' τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός "αθέτησε τη συμφωνία που ειχαν κάνει". Τώρα ο Ερντογάν ματαιώνει συνάντηση (στο Σπίτι της Τουρκίας) για τον ίδιο λόγο, όπως διέρρευσαν. Εξευτελισμός».
«Άμεσα πράξεις άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων»
Υπό το φως της προκλητικής ομιλίας Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε η Ελλάδα να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας. Εξάλλου, μετά τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας των τελευταίων ετών, θα θεωρούσα ότι έχει παραβιαστεί η περίφημη Διακήρυξη των Αθηνών (που ξέπλυνε τις εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας) κι άρα δεν μας δεσμεύει».
🇺🇸Αναβαθμισμένη η Tουρκία απ’ τους διπλωματικούς χειρισμούς Ερντογάν και τη θερμή υποδοχή στον Λευκό Οίκο που αλλάζει τις ισορροπίες. «Αξιοσέβαστος ο Πρόεδρος Ερντογάν απ' όλους κι από εμένα». Απαιτείται εθνική 🇬🇷 συνεννόηση και αλλαγή πορείας. Αναλυτικά👇https://t.co/3mFK67BfVP pic.twitter.com/Fr4ZDCFLXl— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 25, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα