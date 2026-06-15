Μήνυμα Φάμελλου στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα: Δεν χρειάζεται βιασύνη, τι θα γίνει με την περιουσία του κόμματος

«Διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή - Είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ