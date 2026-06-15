Μήνυμα Φάμελλου στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα: Δεν χρειάζεται βιασύνη, τι θα γίνει με την περιουσία του κόμματος
Μήνυμα Φάμελλου στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα: Δεν χρειάζεται βιασύνη, τι θα γίνει με την περιουσία του κόμματος
«Διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή - Είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Για την στάση του Αλέξη Τσίπρα, τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εξής, τις αιτιάσεις της μειοψηφίας για το μέλλον του κόμματος, αλλά και τα περιουσιακά του στοιχεία μίλησε στο ρ/σ «Στο Κόκκινο», ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Με νωπή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως «είμαι σίγουρος ότι, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος -και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας- την ακούν. Όλοι είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες». Ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο, πως «είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαραίτητα όργανα, δεν έχει γίνει η διαδικασία η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα», συμπληρώνοντας για την εξέλιξη της πολιτικής σχέσης μεταξύ των δύο χώρων πως «δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά».
Παρότι προκλήθηκε αρκετές φορές, «δεν μπαίνω λοιπόν σε έναν απευθείας σχολιασμό της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχα πει και την ημέρα της παραίτησής του ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές» σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως «υπάρχει σαφέστατα η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν συγχέονται τα πολιτικά όργανα, δεν συγχέονται οι πολιτικοί χώροι».
Ως προς την ακίνητη και κινητή περιουσία του κόμματος, «οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας -το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, τα κομματικά Μέσα- βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο» παρατήρησε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας για τη διαμόρφωση μιας «προοδευτικής απάντησης» στις επόμενες εκλογές πως «είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις».
Στο ίδιο πλαίσιο, «ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία. Μίλησε για μία πανστρατιά η οποία απαιτείται. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει μία πανστρατιά συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, δυνάμεων, προσώπων. Να κινηθεί η κοινωνία, να σηκωθεί από τον καναπέ ο προοδευτικός κόσμος, να δουν οι δημοκράτες πολίτες ότι υπάρχει προοπτική» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την ώρα που ξεκαθάρισε ότι «η λειτουργία του κόμματος παραμένει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συντροφικά, για να διαμορφώσουμε ευρύτερους όρους ενότητας που δεν αφορά μόνο τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη συμμετοχή του στο εγχείρημα αυτό που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων».
Ως προς τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε πως «και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή επίσης συζητήσαμε και για τα οικονομικά του κόμματος, τα οποία επίσης όλα έχουν ρυθμιστεί και δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις του κόμματος προς προμηθευτές ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση», ενώ απαντώντας στην κριτική στελεχών, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου που ζητούν έναν «οδικό χάρτη» μετά την απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου, ο κ. Φάμελλος ισχυρίστηκε ότι «υποτιμούν το ότι η Κεντρική Επιτροπή πήρε μια καθαρή απόφαση ότι στηρίζουμε το εγχείρημα, το θεωρούμε θετικό και στεκόμαστε δίπλα, και θέτουν ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη: Να ετοιμαστεί άλλο πλάνο, plan b. Μα μπήκε τροπολογία για να υπάρχει plan b, αν συμβεί οτιδήποτε να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό, που περιέγραφε ουσιαστικά την αυτόνομη κάθοδο -να μην κρυβόμαστε- και απορρίφθηκε. Υπήρξε τροπολογία η οποία έλεγε να μην είμαστε θετικοί απέναντι στο εγχείρημα, αλλά να υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική για να υπάρχει συμφωνία. Απορρίφθηκε. Και τώρα εισάγεται ξανά ερώτημα να υπάρχει συμφωνία με χρονοδιάγραμμα; Μα το χρονοδιάγραμμα απορρίφθηκε και τον Μάρτιο, που είχε τεθεί από την τροπολογία του Παύλου Πολάκη. Υπήρξε τροπολογία η οποία μιλούσε για συγκεκριμένο πλάνο επαφών και με άλλους χώρους, η οποία απορρίφθηκε».
«Εδώ λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και, δεύτερον, ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκλιση. Και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική δράση, γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η ιστορική συνέχεια των ιδεών -γιατί αυτό μας ενδιαφέρει- και των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής», συνέχισε.
Με νωπή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως «είμαι σίγουρος ότι, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος -και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας- την ακούν. Όλοι είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες». Ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο, πως «είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαραίτητα όργανα, δεν έχει γίνει η διαδικασία η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα», συμπληρώνοντας για την εξέλιξη της πολιτικής σχέσης μεταξύ των δύο χώρων πως «δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά».
Παρότι προκλήθηκε αρκετές φορές, «δεν μπαίνω λοιπόν σε έναν απευθείας σχολιασμό της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχα πει και την ημέρα της παραίτησής του ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές» σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως «υπάρχει σαφέστατα η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν συγχέονται τα πολιτικά όργανα, δεν συγχέονται οι πολιτικοί χώροι».
Ως προς την ακίνητη και κινητή περιουσία του κόμματος, «οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας -το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, τα κομματικά Μέσα- βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο» παρατήρησε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας για τη διαμόρφωση μιας «προοδευτικής απάντησης» στις επόμενες εκλογές πως «είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις».
Στο ίδιο πλαίσιο, «ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία. Μίλησε για μία πανστρατιά η οποία απαιτείται. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει μία πανστρατιά συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, δυνάμεων, προσώπων. Να κινηθεί η κοινωνία, να σηκωθεί από τον καναπέ ο προοδευτικός κόσμος, να δουν οι δημοκράτες πολίτες ότι υπάρχει προοπτική» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την ώρα που ξεκαθάρισε ότι «η λειτουργία του κόμματος παραμένει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συντροφικά, για να διαμορφώσουμε ευρύτερους όρους ενότητας που δεν αφορά μόνο τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη συμμετοχή του στο εγχείρημα αυτό που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων».
Ως προς τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε πως «και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή επίσης συζητήσαμε και για τα οικονομικά του κόμματος, τα οποία επίσης όλα έχουν ρυθμιστεί και δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις του κόμματος προς προμηθευτές ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση», ενώ απαντώντας στην κριτική στελεχών, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου που ζητούν έναν «οδικό χάρτη» μετά την απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου, ο κ. Φάμελλος ισχυρίστηκε ότι «υποτιμούν το ότι η Κεντρική Επιτροπή πήρε μια καθαρή απόφαση ότι στηρίζουμε το εγχείρημα, το θεωρούμε θετικό και στεκόμαστε δίπλα, και θέτουν ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη: Να ετοιμαστεί άλλο πλάνο, plan b. Μα μπήκε τροπολογία για να υπάρχει plan b, αν συμβεί οτιδήποτε να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό, που περιέγραφε ουσιαστικά την αυτόνομη κάθοδο -να μην κρυβόμαστε- και απορρίφθηκε. Υπήρξε τροπολογία η οποία έλεγε να μην είμαστε θετικοί απέναντι στο εγχείρημα, αλλά να υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική για να υπάρχει συμφωνία. Απορρίφθηκε. Και τώρα εισάγεται ξανά ερώτημα να υπάρχει συμφωνία με χρονοδιάγραμμα; Μα το χρονοδιάγραμμα απορρίφθηκε και τον Μάρτιο, που είχε τεθεί από την τροπολογία του Παύλου Πολάκη. Υπήρξε τροπολογία η οποία μιλούσε για συγκεκριμένο πλάνο επαφών και με άλλους χώρους, η οποία απορρίφθηκε».
«Εδώ λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και, δεύτερον, ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκλιση. Και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική δράση, γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η ιστορική συνέχεια των ιδεών -γιατί αυτό μας ενδιαφέρει- και των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής», συνέχισε.
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