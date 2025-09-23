Η Milliyet ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα ζήτησε αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε πρόωρα το ραντεβού
Η Milliyet ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα ζήτησε αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε πρόωρα το ραντεβού
Σύμφωνα με την τουρκική Milliyet η Άγκυρα ενοχλήθηκε γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε το ραντεβού πρόωρα και όχι «από κοινού όπως είχε συμφωνηθεί» - Η συνάντηση ωστόσο είχε γίνει γνωστή από τις 18/09 με την τουρκική αντίδραση να έρχεται με πέντε μέρες καθυστέρηση
Ευθύνες στην Αθήνα ρίχνουν τα τουρκικά ΜΜΕ για την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Milliyet η ελληνική πλευρά έσπευσε να ανακοινώσει τη συνάντηση πρόωρα και όχι «από κοινού» όπως είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Σημειώνεται πάντως πως η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών είχε διαρρεύσει από την προηγούμενη Πέμπτη, γεγονός πως φέρνει την αντίδραση της Άγκυρας με καθυστέρηση αρκετών ημερών.
Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα, η πρωτοβουλία για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε από την Αθήνα. Ο επικεφαλής Σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα.
Κατά τις ίδιες πηγές, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του προέδρου Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της σημερινής συνάντησης, σύμφωνα πάντα με τη Milliyet.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη κυβερνητικές πηγές από την Αθήνα ενημέρωσαν για την αναβολή της συνάντησης λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ενημέρωναν οι ίδιες πηγές, η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες.
Το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 21:00 στο λεγόμενο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη ως την πρώτη ελληνοτουρκική επαφή κορυφής μετά από τον περυσινό Σεπτέμβριο.
