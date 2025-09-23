Η Milliyet ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα ζήτησε αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε πρόωρα το ραντεβού

Σύμφωνα με την τουρκική Milliyet η Άγκυρα ενοχλήθηκε γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε το ραντεβού πρόωρα και όχι «από κοινού όπως είχε συμφωνηθεί» - Η συνάντηση ωστόσο είχε γίνει γνωστή από τις 18/09 με την τουρκική αντίδραση να έρχεται με πέντε μέρες καθυστέρηση