Η αξιολόγηση των πρωθυπουργών των Μνημονίων: Ο Τσίπρας έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες, Παπανδρέου και Σαμαράς τις περισσότερες αρνητικές

Το ipod του Σταύρου Θεοδωράκη με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και η δημοσκόπηση της QED

το podcast «Γκάλοπ εν βρασμώ» του Σταύρου Θεοδωράκη, ο οποίος συζήτησε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη στο



Η Ευρώπη και το ΔΝΤ στάθηκαν υποστηρικτικά ή τιμωρητικά απέναντι στην Ελλάδα και ποιο συναίσθημα τους προκαλεί η ανάμνηση του δημοψηφίσματος του ‘15; Πώς εκλαμβάνουν σήμερα οι Έλληνες τον ρόλο που έπαιξε τελικά το ΔΝΤ; Π ώς σχολιάζουν οκτώ χρόνια μετά τα Μνημόνια οι πολίτες τους πρωθυπουργούς της περιόδου 2009 - 2018; Δηλαδή πως αξιολογούν τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λουκά Παπαδήμο και τον Αλέξη Τσίπρα; Οι απαντήσεις δίνονται μέσω της



Δείτε την έρευνα:







Οι αστοχίες του ΔΝΤ ΕΒ: Κοίταξε, το ΔΝΤ χρειαζόταν στην αρχή γιατί οι Ευρωπαίοι ήταν άσχετοι, για να το πούμε όσο πιο ευγενικά γίνεται. Δεν είχαν ιδέα πώς να αντιμετωπίσουν μια χώρα σε κρίση και πώς θα τη δανείσουν. Οπότε καλά κάνανε και φέρανε το ΔΝΤ που το είχε κάνει σε τόσες χώρες, δεν το είχε κάνει σε χώρες προηγμένες, ούτε σε μια Νομισματική Ένωση.



ΣΘ: Και σε χώρα του ευρώ. Ναι αυτό.







ΣΘ: Άρα η βαθμολογία σου, να το πω έτσι, σε σχέση με το ΔΝΤ θα ήταν πολύ πιο αυστηρή;



ΕΒ: Ναι δεν το συζητάω

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Οι αντιδράσεις στη Ρίγα ΣΘ: Θυμάμαι εκείνη τη ρήση των πρώην ανατολικών χωρών που είπαν ότι «Ζητάτε λεφτά από εμάς τους φτωχούς για να ταΐσετε τους πλούσιους συνταξιούχους σας»; Πλούσιους σε σχέση με εμάς, δηλαδή…



ΕΒ: Έτσι είναι. Εγώ Σταύρο δεν θα ξεχάσω στη Ρίγα που ήταν αυτό το Eurogroup που έγινε χαμός με το Βαρουφάκη που βρέθηκε στο περιθώριο τέλος πάντων, που ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε το πλάνο Β για την Ελλάδα που ήταν Απρίλιος του 2015. Είχα πάει να το καλύψω και η Ρίγα δεν ξέρω αν έχεις πάει, έχει ένα πολύ ωραίο γραφικό κέντρο – ας πούμε σαν την Πλάκα τη δικιά μας - αλλά με το που βγεις έξω από το τουριστικό κέντρο βλέπεις πολύ μεγάλη φτώχεια, ταλαιπωρημένους ανθρώπους, αληθινή φτώχεια και περπατούσα εκεί και έλεγα «Πω πω πως ζητάμε να μας δανείσουν αυτοί οι άνθρωποι»;



Δηλαδή ένιωθα λίγο άβολα. Ναι, και νομίζω ότι αυτό δεν το καταλάβαιναν οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό ή δεν το γνώριζαν. Και νομίζω και οι Έλληνες πολιτικοί δεν καταλάβαιναν ότι το ελληνικό θέμα πλέον είχε βγει από το τζίνι και ήταν θέμα για μια σειρά από χώρες. Ήταν και στην πολιτική τους ατζέντα. Όταν το AFD το ακροδεξιό κόμμα βγήκε από την ελληνική κρίση, όταν η πρώτη ερώτηση στο ντιμπέιτ στις ολλανδικές εκλογές το 2014 νομίζω ή το 13 ήταν «Θα δώσετε άλλο ένα ευρώ στους Έλληνες»; Δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο επηρέαζε την πολιτική σκηνή σε μια σειρά από χώρες.



Ο Γιούνκερ είναι η ζωντανή ιστορία της Ευρώπης ΣΘ: Ποιοι σου άρεσαν; Άσε τους Έλληνες.



Το 13% όσων αυτοτοποθετούνται στην Αριστερά νιώθουν περηφάνεια στην ανάμνηση του δημοψηφίσματος του 2015, ενώ για το 47% του συνόλου το κυρίαρχο συναίσθημα για εκείνη την εποχή είναι αμφίσημο - η απογοήτευση. Τρεις στους τέσσερις πολίτες δηλώνουν ότι η Ε.Ε και το ΔΝΤ λειτούργησαν κυρίως τιμωρητικά για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Τις περισσότερες αρνητικές γνώμες από τους πρωθυπουργούς της εποχής των Μνημονίων έχει ο Γιώργος Παπανδρέου (85%) ο οποίος πήρε τον «μουτζούρη» της προσφυγής στο ΔΝΤ και στα μνημόνια. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες για την πρωθυπουργία του - φτάνουν στο 25%, σύμφωνα με έρευνα της QED γιαστο pod.gr για τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», που παρουσίασε με την Βικτώρια Δενδρινού, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.ώς σχολιάζουν οκτώ χρόνια μετά τα Μνημόνια οι πολίτες τους πρωθυπουργούς της περιόδου 2009 - 2018; Δηλαδή πως αξιολογούν τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λουκά Παπαδήμο και τον Αλέξη Τσίπρα; Οι απαντήσεις δίνονται μέσω της δημοσκόπησης της QED, που έγινε για το podcast «Γκάλοπ εν βρασμώ» του Σταύρου Θεοδωράκη.ΕΒ: Κοίταξε, το ΔΝΤ χρειαζόταν στην αρχή γιατί οι Ευρωπαίοι ήταν άσχετοι, για να το πούμε όσο πιο ευγενικά γίνεται. Δεν είχαν ιδέα πώς να αντιμετωπίσουν μια χώρα σε κρίση και πώς θα τη δανείσουν. Οπότε καλά κάνανε και φέρανε το ΔΝΤ που το είχε κάνει σε τόσες χώρες, δεν το είχε κάνει σε χώρες προηγμένες, ούτε σε μια Νομισματική Ένωση.ΣΘ: Και σε χώρα του ευρώ. Ναι αυτό.ΕΒ: Ακριβώς. Οπότε έφερε ένα κουστούμι το οποίο ακριβώς δεν χώραγε. Επίσης δεν έκανε το βασικό βήμα, το οποίο είναι ένα κούρεμα του χρέους. Σου λέει «Οκ θα μπω εγώ στο πρόγραμμά, θα σε δανείσω, αλλά για να βγει όλη αυτή η συνταγή πρέπει να κουρέψουμε το χρέος σου». Εκεί οι Ευρωπαίοι είπαν «Όχι, ξέχασέ το». Και το λέει ο Στρος-Καν στη συνέντευξή μας και το εξηγεί και το καταλαβαίνεις τότε και σου λέει «Κοίταξε, ήσασταν μετά ακριβώς τη μεγάλη κρίση της Αμερικής. Όταν έγινε αυτή η κρίση που κατέρρευσαν οι τράπεζες στην Αμερική, θεωρήσαμε ότι θα γίνει ένα κραχ, θα γυρίσουμε στο 1929. Και στο 1929 κάναμε ένα βασικό πράγμα λάθος. Δεν σώσαμε τις τράπεζες και έτσι κατέρρευσε όλο το σύστημα. Οπότε όταν ήρθε το δίλημμα για την Ελλάδα, είπαμε θα σώσουμε τις τράπεζες ή όχι»; Και είπαν θα σώσουμε τις τράπεζες.ΣΘ: Άρα η βαθμολογία σου, να το πω έτσι, σε σχέση με το ΔΝΤ θα ήταν πολύ πιο αυστηρή;ΕΒ: Ναι δεν το συζητάωΣΘ: Θυμάμαι εκείνη τη ρήση των πρώην ανατολικών χωρών που είπαν ότι «Ζητάτε λεφτά από εμάς τους φτωχούς για να ταΐσετε τους πλούσιους συνταξιούχους σας»; Πλούσιους σε σχέση με εμάς, δηλαδή…ΕΒ: Έτσι είναι. Εγώ Σταύρο δεν θα ξεχάσω στη Ρίγα που ήταν αυτό το Eurogroup που έγινε χαμός με το Βαρουφάκη που βρέθηκε στο περιθώριο τέλος πάντων, που ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε το πλάνο Β για την Ελλάδα που ήταν Απρίλιος του 2015. Είχα πάει να το καλύψω και η Ρίγα δεν ξέρω αν έχεις πάει, έχει ένα πολύ ωραίο γραφικό κέντρο – ας πούμε σαν την Πλάκα τη δικιά μας - αλλά με το που βγεις έξω από το τουριστικό κέντρο βλέπεις πολύ μεγάλη φτώχεια, ταλαιπωρημένους ανθρώπους, αληθινή φτώχεια και περπατούσα εκεί και έλεγα «Πω πω πως ζητάμε να μας δανείσουν αυτοί οι άνθρωποι»;Δηλαδή ένιωθα λίγο άβολα. Ναι, και νομίζω ότι αυτό δεν το καταλάβαιναν οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό ή δεν το γνώριζαν. Και νομίζω και οι Έλληνες πολιτικοί δεν καταλάβαιναν ότι το ελληνικό θέμα πλέον είχε βγει από το τζίνι και ήταν θέμα για μια σειρά από χώρες. Ήταν και στην πολιτική τους ατζέντα. Όταν το AFD το ακροδεξιό κόμμα βγήκε από την ελληνική κρίση, όταν η πρώτη ερώτηση στο ντιμπέιτ στις ολλανδικές εκλογές το 2014 νομίζω ή το 13 ήταν «Θα δώσετε άλλο ένα ευρώ στους Έλληνες»; Δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο επηρέαζε την πολιτική σκηνή σε μια σειρά από χώρες.ΣΘ: Ποιοι σου άρεσαν; Άσε τους Έλληνες.

ΕΒ: Μ άρεσε τρομερά η συνέντευξη του Γιούνκερ. Ενώ τον έχω δει πολλές φορές, νομίζω ότι η συνέντευξη που μας έδωσε ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι η ζωντανή ιστορία της Ευρώπης. Δηλαδή αν υπάρχει ένας πολιτικός που εκφράζει την ιστορία την πρόσφατη είναι αυτός. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία την έχει υπογράψει, μέχρι όταν ήταν 17 χρόνια πρωθυπουργός, 18 χρόνια υπουργός Οικονομικών, πρόεδρος του Eurogroup, Πρόεδρος της Κομισιόν, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τέτοιος.



ΣΘ: Και αγαπάει τους Έλληνες.



ΕΒ: Όχι πραγματικά.



ΣΘ: Και όχι μόνο σε σχέση με τα πολιτικά συμβάντα. Έχει μια λατρεία.



ΕΒ: Έχει μία ελληνολατρεία.



ΣΘ: Και στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, δηλαδή τέλος πάντων.



ΕΒ: Σε όλους. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλός στη συνέντευξη γιατί έχει και ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες και έμπαινε σε πολύ λεπτομέρεια, αλλά έβλεπε και τη γενικότερη εικόνα του τι συνέβαινε στην Ευρώπη. Οπότε είχε μια πολύ καλή ισορροπία και έδωσε διάφορες πληροφορίες τις οποίες δεν ξέραμε, από ότι τον πήρε ο Πούτιν όταν έφυγε ο Τσίπρας από τη Ρωσία και του είπε «Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και μου ζήτησε χρήματα και βοήθεια» και του είπε αυτός «Μακριά τα χέρια σου, είναι δικό μας θέμα». Το ότι 15 χώρες τη μέρα πριν της Συνόδου από τις 18 της Ευρωζώνης του είπαν «Εντάξει, ας φύγει η Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει», και τους έπαιρνε έναν έναν να τους μεταπείσει. Γενικά ο Γιούνκερ νομίζω θα έπρεπε να τιμηθεί στη χώρα γιατί έπαιξε πολύ θετικό ρόλο.



ΕΒ: Κοίταξε, αυτό που βασικά μας απογοήτευσε πάρα πολύ ήταν ο Πολ Τόμσεν, ο οποίος είχαμε κλείσει τη συνέντευξη, ο επικεφαλής του ΔΝΤ τότε και…



ΣΘ: Σκληρός τύπος.



ΕΒ: Πολύ σκληρός. Είχαμε κλείσει συνέντευξη να πάμε στην Ουάσιγκτον. Δεν πηγαίναμε και δυο βήματα. Είμαστε μεγάλο συνεργείο. Είχαμε κλείσει και τους υπόλοιπους Αμερικανούς που κάναμε και πέντε μέρες πριν φτάσουμε μας ακυρώνει τη συνέντευξη. Και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο κρίμα που δεν μίλησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί άσχετα με το ότι βγήκε, βγήκε από την πλειοψηφία ως ο κακός της υπόθεσης, ότι είχε πάρει το θέμα πολύ προσωπικά. Ότι είχε μείνει από την αρχή…



ΣΘ: Είχε μια μανία πάντως αυτός έτσι;



ΕΒ: Είχε μια μανία.



ΣΘ: Ναι, είχε μια μανία με τους Έλληνες ας πούμε. Δηλαδή είχε μια διαμορφωμένη άποψη ότι θα το πω πολύ λαϊκά οι Έλληνες κλέβουν, οι Έλληνες δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.



ΕΒ: Είναι διεφθαρμένοι, σε έναν βαθμό. Δεν ανήκουν στο ευρώ. Δηλαδή ήταν λίγο και το λέγανε και όλοι οι Ευρωπαίοι. Στο επεισόδιο 4 που αναφερόμαστε πολύ στο ΔΝΤ, ήταν μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι λέγανε ότι αυτός έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αρνητικό. Ότι είχε γίνει προσωπικό το θέμα πια γι αυτόν. Και ξέρεις, είναι τρομερό όταν σκέφτεσαι ότι οι αποφάσεις για μια χώρα για έντεκα εκατομμύρια ανθρώπους.



ΣΘ: Μπορεί να παρθεί από έναν άνθρωπο.



ΕΒ: Μπορεί να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο ένας Πολ Τόμσεν, ένας Δανός τεχνοκράτης.



ΕΒ: Ο Ντάισελμπλουμ λοιπόν, στη συνέντευξη που μας έδωσε, εμείς πήγαμε Δεκαπενταύγουστο στο σπίτι του στο Αϊντχόβεν. Αυτός είναι πλέον δήμαρχος στο Αϊντχόβεν, η οποία είναι μια πόλη που είναι το Tech Hub, γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πόλη του. Αυτός δεν ήθελε με τίποτα να μας μιλήσει. Δηλαδή έπρεπε να τον προσεγγίσουμε δεν ξέρω πόσες φορές γιατί έλεγε «Εμένα έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δεν με ενδιαφέρει, έχουμε τελειώσει, έχω προχωρήσει, είμαι δήμαρχος στο Αϊντχόβεν, δεν προλαβαίνω».



Λέμε «Καλά Δεκαπενταύγουστο στο Αϊντχόβεν τι έχεις να κάνεις»; Τέλος πάντων μας δέχθηκε ο άνθρωπος και χαίρομαι πολύ που δέχτηκε να κάνει τη συνέντευξη γιατί νομίζω ότι αυτός ωρίμασε από όλη τη διαδικασία, δηλαδή πολλοί μου είπαν μετά ότι «Εγώ τον αντιπαθούσα τον Ντάισελμπλουμ, τον έβρισκα πολύ σκληρό και άδικο μαζί μας, αλλά σε αυτή τη διαδικασία βγήκε πιο καλός». Και νομίζω ότι αν είδες το τελευταίο επεισόδιο στο οποίο έχουμε τις εκτιμήσεις τέλος πάντων, τι κάνανε λάθος, τι κάνανε σωστό, η πιο ωραία απάντηση μπορεί να ήταν του Ντάισελμπλουμ που είπε ότι ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι για όλη αυτήν την οικονομική κρίση.



ΣΘ: Η Ευρώπη.



ΕΒ: Η Ευρώπη. Κάναμε μία σειρά από λάθη. Ήμασταν πολύ άδικοι να ζητήσουμε από την Ελλάδα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν, να κάνει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Βελτιώθηκε η χώρα; Ναι. Βελτιώθηκε η κατάσταση; Ναι. Αλλά σε τι κόστος; Πολύ υψηλό.

15.06.2026, 15:44