Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού
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Κυριάκος Μητσοτάκης Ελλάδα Λιβύη Μεταναστευτικό

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού

Ο πρωθυπουργός και ο Λίβυος αξιωματούχος συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Λίβυου αξιωμούχου με τον πρωθυπουργό, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.
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