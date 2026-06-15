Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού

Ο πρωθυπουργός και ο Λίβυος αξιωματούχος συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό