Πλεύρης: Δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά - Τα κράτη θέλουν έλεγχο συνόρων και απελάσεις
Πλεύρης: Δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά - Τα κράτη θέλουν έλεγχο συνόρων και απελάσεις
«Κάθε φορά που εισηγητές του ΟΗΕ ανησυχούν για τη νομοθεσία μου, τόσο πιο περήφανος είμαι γι' αυτή» είπε ο Θάνος Πλεύρης
Απαντήσεις για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγορεί για την ανακοίνωση πέντε ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία υπάρχει στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
Όπως είπε στο Action 24 «οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό έχουν τελειώσει επί Μητσοτάκη. Τα κυρίαρχα κράτη θέλουν έλεγχο των συνόρων και απελάσεις»
Αρχικά ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι «τον Φεβρουάριο ψηφίσαμε έναν νόμο που πλέον οδηγεί σε βασικό έως ασφυκτικό έλεγχο όλων των ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στο πεδίο της μετανάστευσης. Έαν, π.χ., μέλος της ΜΚΟ εμπλακεί σε διακίνηση λαθρομεταναστών, οι ποινές είναι εξαντλητικές ενώ για να λειτουργεί μια ΜΚΟ εντός των δομών μας, υποχρεωτικά εγγράφεται σε μητρώο».
«Οι ΜΚΟ μπορούν να δραστηριοποιούντα στο μεταναστευτικό, αλλά δεν χαράσσουν πολιτική» πρόσθεσε ενώ στην παρατήρηση ότι στις ΜΚΟ είναι ανθρωπιστές σχολίασε «δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά».
«Έρχονται τώρα 5 εισηγητές από τον ΟΗΕ και με εγκαλούν για τη νομοθεσία. Μας εγκαλούν με τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι βγήκαμε μετά το ναυάγιο της Χίου και είπαμε ότι πιστεύουμε το λιμενικό και όχι αυτούς του φερόμενους διακινητές. Κάθε φορά που εισηγητές του ΟΗΕ ανησυχούν για τη νομοθεσία μου, τόσο πιο περήφανος είμαι γι' αυτή. Όσο πιο πολύ ενοχλούνται η Διεθνής Αμνηστία κ.α., αυτό είναι παράσημο για τη μεταναστευτική πολιτική».
Ειδικά, δε, για τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε «τον καταλαβαίνω, έχει μείνει στην εποχή των ανοιχτών συνόρων, έχει μείνει στην εποχή που μπήκαν στην Ελλάδα 1,2 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες σε 4 χρόνια ενώ στα 6 χρόνια της ΝΔ έχουμε 185.000 παράνομες αφίξεις»
Και πώς απαντούν οι δύο εκλεκτοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, σε μια επιστολή του ΟΗΕ που περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στη χώρα;
Σαν αυτό που πάντα ήταν και παραμένουν: ακροδεξιά τρολ, ζαλισμένα πια από τον κυνισμό και την αλαζονεία της εξουσίας, να χαϊδεύουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο μιλώντας για «ΜΚΟ» και «δήθεν ανθρωπιστές» (αναφερόμενοι σε εισηγητές του ΟΗΕ!) και να παρουσιάζονται ως «μαχητές κατά της λαθρομετανάστευσης».
Κύριε Μητσοτάκη, όλα καλά με τους δύο υπουργούς σας;»
Όπως είπε στο Action 24 «οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό έχουν τελειώσει επί Μητσοτάκη. Τα κυρίαρχα κράτη θέλουν έλεγχο των συνόρων και απελάσεις»
Αρχικά ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι «τον Φεβρουάριο ψηφίσαμε έναν νόμο που πλέον οδηγεί σε βασικό έως ασφυκτικό έλεγχο όλων των ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στο πεδίο της μετανάστευσης. Έαν, π.χ., μέλος της ΜΚΟ εμπλακεί σε διακίνηση λαθρομεταναστών, οι ποινές είναι εξαντλητικές ενώ για να λειτουργεί μια ΜΚΟ εντός των δομών μας, υποχρεωτικά εγγράφεται σε μητρώο».
«Οι ΜΚΟ μπορούν να δραστηριοποιούντα στο μεταναστευτικό, αλλά δεν χαράσσουν πολιτική» πρόσθεσε ενώ στην παρατήρηση ότι στις ΜΚΟ είναι ανθρωπιστές σχολίασε «δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά».
«Έρχονται τώρα 5 εισηγητές από τον ΟΗΕ και με εγκαλούν για τη νομοθεσία. Μας εγκαλούν με τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι βγήκαμε μετά το ναυάγιο της Χίου και είπαμε ότι πιστεύουμε το λιμενικό και όχι αυτούς του φερόμενους διακινητές. Κάθε φορά που εισηγητές του ΟΗΕ ανησυχούν για τη νομοθεσία μου, τόσο πιο περήφανος είμαι γι' αυτή. Όσο πιο πολύ ενοχλούνται η Διεθνής Αμνηστία κ.α., αυτό είναι παράσημο για τη μεταναστευτική πολιτική».
Ειδικά, δε, για τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε «τον καταλαβαίνω, έχει μείνει στην εποχή των ανοιχτών συνόρων, έχει μείνει στην εποχή που μπήκαν στην Ελλάδα 1,2 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες σε 4 χρόνια ενώ στα 6 χρόνια της ΝΔ έχουμε 185.000 παράνομες αφίξεις»
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ«Πέντε ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ στέλνουν επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρχές όπου περιγράφουν αναλυτικά και με στοιχεία τη στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών. Στην επιστολή τους αναφέρονται ειδικά στον Θ. Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Και πώς απαντούν οι δύο εκλεκτοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, σε μια επιστολή του ΟΗΕ που περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στη χώρα;
Σαν αυτό που πάντα ήταν και παραμένουν: ακροδεξιά τρολ, ζαλισμένα πια από τον κυνισμό και την αλαζονεία της εξουσίας, να χαϊδεύουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο μιλώντας για «ΜΚΟ» και «δήθεν ανθρωπιστές» (αναφερόμενοι σε εισηγητές του ΟΗΕ!) και να παρουσιάζονται ως «μαχητές κατά της λαθρομετανάστευσης».
Κύριε Μητσοτάκη, όλα καλά με τους δύο υπουργούς σας;»
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