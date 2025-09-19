Θετικές για τη μεσαία τάξη οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, χρειάζονται περισσότερα για δημογραφικό και ύπαιθρο

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκηςς πρότεινε να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα που βρίσκονται σε χωριά και κωμοπόλεις για πρώτη κατοικία.Ο Πρωθυπουργόςαφού ευχαρίστησε τους βουλευτές για τις τοποθετήσεις τους, τόνισε ότι οι προτάσεις τους για το δημογραφικό, την ενίσχυση της υπαίθρου μέσω και της αγοράς εργασίας λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση, που υλοποιεί τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και τα οποία περιλαμβάνουν έργα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.Τόνισε επίσης ότι όλοι πρέπει να αναδεικνύουμε την πρόοδο που γίνεται σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την οικονομία.