Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ
Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ
Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν
Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από ισραηλιναμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.
Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.
Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.
Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.
BREAKING: Iran has declared a three-day holiday in Tehran for late Supreme Leader Ali Khamenei's funeral, AFP reports.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 23, 2026
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Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.
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