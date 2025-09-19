Ο Βλάχος ζήτησε κάλπη για τον γραμματέα στην ΚΟ της ΝΔ - Μητσοτάκης: Θα κατεβείτε υποψήφιος;
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ ζήτησε να στηθεί κάλπη για την εκλογή γενικού γραμματέα, όταν ο πρωθυπουργός κάλεσε η διαδικασία να γίνει δια εγέρσεως
Την διαφωνία του για την διαδικασία εκλογής του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Βλάχος ζητώντας να τοποθετηθεί κάλπη αντί της εκλογής δια εγέρσεως. Η πρόταση του βουλευτή προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ζήτησε να αποφευχθούν φαινόμενα εσωστρέφειας.
Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την λήξη της ομιλίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη και την αποχώρηση των δημοσιογράφων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος έχει ως εξής:
Κ. Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ.
Γ. Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη.
Κ. Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;
Γ. Βλάχος: Μα μου προτείνατε και αρνήθηκα. Να τηρηθεί ο Κανονισμός.
Κ. Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας
Γ. Βλάχος: Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (σ.σ αναφέρεται στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές)Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως, ενώ λαμβάνοντας τον λόγο ο νέος γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολίασε «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».
