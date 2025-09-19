Ο Βλάχος ζήτησε κάλπη για τον γραμματέα στην ΚΟ της ΝΔ - Μητσοτάκης: Θα κατεβείτε υποψήφιος;

Την διαφωνία του για την διαδικασία εκλογής του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής,ζητώντας να τοποθετηθεί κάλπη αντί της εκλογής δια εγέρσεως. Η πρόταση του βουλευτή προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ζήτησε να αποφευχθούν φαινόμενα εσωστρέφειας.Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την λήξη της ομιλίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,και την αποχώρηση των δημοσιογράφων.Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος έχει ως εξής:Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ.Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη.Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;Μα μου προτείνατε και αρνήθηκα. Να τηρηθεί ο Κανονισμός.Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας

Γ. Βλάχος: Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (σ.σ αναφέρεται στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές)

Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως, ενώ λαμβάνοντας τον λόγο ο νέος γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολίασε «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».