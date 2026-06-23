Αναστασίου: Ο Τσίπρας έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατήργησε την προστασία κατοικίας
Αναστασίου: Ο Τσίπρας έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατήργησε την προστασία κατοικίας
«Η υπόθεση των funds έχει ονοματεπώνυμο, περιμένουμε μια συγγνώμη» ανέφερε επίσης το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, με αφορμή το ζήτημα των funds, των πλειστηριασμών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με την ίδια μάλιστα να αναφέρει πως περιμένει και μια συγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό.
Μιλώντας για το θέμα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ το πρωί της Τρίτης, η κ. Αναστασίου υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση με τους πλειστηριασμούς κατοικιών «έχει ονοματεπώνυμο», αποδίδοντας την ευθύνη στον πρώην πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Όλο αυτό που γίνεται με τα funds, ότι πλειστηριάζεται η πρώτη και πολλές φορές η μοναδική κατοικία των Ελλήνων πολιτών, έχει ονοματεπώνυμο. Το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Η ίδια υποστήριξε ότι την περίοδο 2017 και 2018 θεσπίστηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και ήρθαν τα funds στην Ελλάδα, κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της προστασίας της κατοικίας.
«Πώς να πιστέψω τον κ. Τσίπρα όταν έρχεται και μου λέει “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, όταν ο ίδιος το έδωσε εκεί και δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη;», είπε η κ. Αναστασίου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη η πολιτική να συνοδεύεται από αναγνώριση λαθών και ζήτησε από τον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη για επιλογές της διακυβέρνησής του.
«Εγώ μια άστοχη δήλωση μπορεί να κάνω και τη συγγνώμη μου θα τη ζητήσω. Περιμένω όμως και μία συγγνώμη», ανέφερε.
Η κ. Αναστασίου έκανε επίσης αναφορά στην κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας προς στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε, όπως είπε, μια συγγνώμη «στους συνταξιούχους που φτωχοποιήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου» και «στους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους, γιατί καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας».
Μιλώντας για το θέμα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ το πρωί της Τρίτης, η κ. Αναστασίου υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση με τους πλειστηριασμούς κατοικιών «έχει ονοματεπώνυμο», αποδίδοντας την ευθύνη στον πρώην πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Όλο αυτό που γίνεται με τα funds, ότι πλειστηριάζεται η πρώτη και πολλές φορές η μοναδική κατοικία των Ελλήνων πολιτών, έχει ονοματεπώνυμο. Το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Η ίδια υποστήριξε ότι την περίοδο 2017 και 2018 θεσπίστηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και ήρθαν τα funds στην Ελλάδα, κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της προστασίας της κατοικίας.
«Πώς να πιστέψω τον κ. Τσίπρα όταν έρχεται και μου λέει “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, όταν ο ίδιος το έδωσε εκεί και δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη;», είπε η κ. Αναστασίου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη η πολιτική να συνοδεύεται από αναγνώριση λαθών και ζήτησε από τον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη για επιλογές της διακυβέρνησής του.
«Εγώ μια άστοχη δήλωση μπορεί να κάνω και τη συγγνώμη μου θα τη ζητήσω. Περιμένω όμως και μία συγγνώμη», ανέφερε.
Η κ. Αναστασίου έκανε επίσης αναφορά στην κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας προς στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε, όπως είπε, μια συγγνώμη «στους συνταξιούχους που φτωχοποιήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου» και «στους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους, γιατί καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας».
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