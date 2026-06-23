Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
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Κώστας Νικούλι Βάφτιση Γιος Κατερίνα Μαούτσου

Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε παραθαλάσσιο εκκλησάκι - Οι δύο ηθοποιοί έγιναν γονείς τον Ιανουάριο του 2025

Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου, με την ηθοποιό να μοιράζεται φωτογραφίες από το μυστήριο και το γλέντι που ακολούθησε στα social media.

Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, δεν προσέλαβαν φωτογράφο για την ημέρα εκείνη και συγκέντρωσε υλικό από τις στιγμές που είχαν τραβήξει οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού που έδωσαν το παρών. Από τα στιγμιότυπα φαίνεται πως το ζευγάρι επέλεξε ένα παραθαλάσσιο εκκλησάκι για την τελετή, με την Κατερίνα Μαούτσου να φορά ένα φλοράλ φόρεμα, ενώ ο Κώστας Νικούλι επέλεξε μπεζ πουκάμισο και παντελόνι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Για τον έρωτα σου σβήνω. Σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Πολλαπλασιάζεται ο ερωτας; Ντέφινετλι. Μου αρέσει κάτι περισσότερο απ' αυτό; Αμπσολούτλι νοτ. Ψέματα, μου αρέσει να το μοιράζομαι με αυτούς που αγαπώ και να τους ζητιανεύω υλικό, επειδή μου τη σπάνε οι φωτογράφοι στις γιορτές και δεν έκλεισα και τελικά έχω το πιο ωραίο άλμπουμ. Και σ' άλλα με υγεία».

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

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