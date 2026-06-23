Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: Ιστορικό λάθος η συμμετοχή στο δημοψήφισμα του 2015
Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: Ιστορικό λάθος η συμμετοχή στο δημοψήφισμα του 2015
«Δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε τις δύο πενταετείς θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας» ανέφερε επίσης
Αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο δημοψήφισμα του 2015 άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έκανε «ιστορικό λάθος» συμμετέχοντας στη διαδικασία και νομιμοποιώντας, όπως είπε, ένα δημοψήφισμα που η ίδια χαρακτήρισε «παρωδία».
«Κατά τη γνώμη μου, ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας πάντως λόγο για δημοψήφισμα - παρωδία.
Επίσης η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε τη διαφωνία της με την κυβερνητική πρόταση για μία θητεία έξι ετών του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι «δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε τη συνταγματική διάταξη», καθώς το ισχύον άρθρο του Συντάγματος μπορεί να παραμείνει ως έχει.
Διευκρινίζοντας ότι ως βουλευτής οφείλει να καταθέτει προτάσεις, εξέφρασε τις αρχικά τις επιφυλάξεις τις με τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 30 του Συντάγματος, που προβλέπει τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις οποίες είχε προτείνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κι επειδή κάθε βουλευτής έχει την υποχρέωση να καταθέτει προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του», τόνισε.
«Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε, μπορούμε να παραμείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος», σημείωσε.
Μετά τη Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφοροποιήθηκε από την πρόταση της πλειοψηφίας για μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ζητώντας να διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο των δύο πενταετών θητειών. Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και για τη συνταγματική διάταξη που προβλέπει τη διάλυση της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.
«Να μείνει ως έχει η διάταξη με τις δύο πενταετείς θητείες, είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία», τόνισε ο κ. Αθανασίου, μιλώντας στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Όπως είπε, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά εμπειρία σε όλα τα θέματα κατά την πρώτη του θητεία.
«Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ΠτΔ, στην πρώτη του θητεία, ενδεχομένως προβληματίζεται για τυχόν αναπομπή νομοσχεδίων «δεν έχουν παρατηρηθεί και δεν είναι καν μετρήσιμες».
«Να διατηρηθεί η διάταξη για τη διάλυση της Βουλής ως έχει»
Ο βουλευτής της ΝΔ διαφοροποιήθηκε και από την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το άρθρο 41 και την κατάργηση της επίκλησης εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας για τη διάλυση της Βουλής, παρότι αναγνώρισε ότι η σχετική διάταξη έχει λειτουργήσει προσχηματικά.
«Αν όμως μία νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής σε 18 ή 24 μήνες, τι εξήγηση θα δώσει στον λαό και με ποια κριτήρια; Είναι πιο θεσμικό, έστω κι αν υποκρύπτει ανειλικρίνεια, να διατηρηθεί η διάταξη ως έχει. Αλλιώς υποτιμάται η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος και το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας και μπορεί να ερμηνευτεί ότι ο ΠτΔ σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές», είπε.
«Κατά τη γνώμη μου, ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας πάντως λόγο για δημοψήφισμα - παρωδία.
Επίσης η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε τη διαφωνία της με την κυβερνητική πρόταση για μία θητεία έξι ετών του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι «δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε τη συνταγματική διάταξη», καθώς το ισχύον άρθρο του Συντάγματος μπορεί να παραμείνει ως έχει.
Διευκρινίζοντας ότι ως βουλευτής οφείλει να καταθέτει προτάσεις, εξέφρασε τις αρχικά τις επιφυλάξεις τις με τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 30 του Συντάγματος, που προβλέπει τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις οποίες είχε προτείνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κι επειδή κάθε βουλευτής έχει την υποχρέωση να καταθέτει προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του», τόνισε.
«Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε, μπορούμε να παραμείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος», σημείωσε.
Μετά τη Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφοροποιήθηκε από την πρόταση της πλειοψηφίας για μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ζητώντας να διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο των δύο πενταετών θητειών. Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και για τη συνταγματική διάταξη που προβλέπει τη διάλυση της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.
Χαράλαμπος Αθανασίου: Να μείνουν ως έχουν οι διατάξεις για τις δύο πενταετείς θητείες του ΠτΔ και τη διάλυση της Βουλής
«Να μείνει ως έχει η διάταξη με τις δύο πενταετείς θητείες, είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία», τόνισε ο κ. Αθανασίου, μιλώντας στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Όπως είπε, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά εμπειρία σε όλα τα θέματα κατά την πρώτη του θητεία.
«Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ΠτΔ, στην πρώτη του θητεία, ενδεχομένως προβληματίζεται για τυχόν αναπομπή νομοσχεδίων «δεν έχουν παρατηρηθεί και δεν είναι καν μετρήσιμες».
«Να διατηρηθεί η διάταξη για τη διάλυση της Βουλής ως έχει»
Ο βουλευτής της ΝΔ διαφοροποιήθηκε και από την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το άρθρο 41 και την κατάργηση της επίκλησης εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας για τη διάλυση της Βουλής, παρότι αναγνώρισε ότι η σχετική διάταξη έχει λειτουργήσει προσχηματικά.
«Αν όμως μία νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής σε 18 ή 24 μήνες, τι εξήγηση θα δώσει στον λαό και με ποια κριτήρια; Είναι πιο θεσμικό, έστω κι αν υποκρύπτει ανειλικρίνεια, να διατηρηθεί η διάταξη ως έχει. Αλλιώς υποτιμάται η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος και το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας και μπορεί να ερμηνευτεί ότι ο ΠτΔ σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές», είπε.
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