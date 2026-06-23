Χρυσοχοΐδης: Σε λίγες ημέρες θα λειτουργούν οι 300 κάμερες για τις παραβάσεις στα κόκκινα φανάρια

Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε ενάμιση χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι