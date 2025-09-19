Εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ: Θέλω τη δημιουργική συμμετοχή των βουλευτών μας

«Η παράταξή μας χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους -συχνά με επιτιμητική διάθεση- ως συντηρητική. Για εμάς, όχι μόνο δεν είναι ψόγος, αλλά είναι τιμή το γεγονός ότι αυτή η παράταξη κρατάει ζωντανά τα στοιχεία της παράδοσής μας. Αυτά που μας συγκροτούν ως έθνος. Αλλά είναι ταυτόχρονα στην πράξη και η πλέον προοδευτική. Γιατί κατορθώνει χωρίς να απεμπολεί την ψυχή της να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παρόντος και να ανοίγει δρόμους του μέλλοντος. Γι’ αυτό δύναται να ανανεώνεται διαρκώς και να εμπλουτίζεται με νέα πολιτικά στοιχεία. Όλα αυτά αποτελούν τη δύναμή μας. Κάτι που αποδείχθηκε όταν αναλάβαμε εκ νέου τα ηνία της χώρας έπειτα από την παροδική επικράτηση του λαϊκισμού, που εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική δυσαρέσκεια προσφέροντας ανεδαφικές υποσχέσεις», ανέφερε.